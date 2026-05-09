Mariano Gaido confirmó que la obra de asfalto en Rincón del Río supera el 80% de avance

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió la obra de pavimentación que se ejecuta en el barrio Rincón del Río y confirmó que los trabajos ya superaron el 80% de avance. El proyecto contempla la pavimentación total del sector y forma parte del Plan Orgullo Neuquino, que prevé más de 3.000 cuadras asfaltadas en distintos barrios de la capital provincial.

Avanza la pavimentación total de Rincón del Río en Neuquén

Durante la visita, Gaido destacó que actualmente se trabaja sobre las últimas 126 calles del barrio, que se sumarán a las más de 200 ya finalizadas en una primera etapa. De esta manera, el sector contará con un total de 356 nuevas cuadras asfaltadas.

“Estamos terminando de pavimentar todo el barrio Rincón del Río, como ya lo hicimos hace muy poco tiempo en Rincón de Emilio”, expresó el jefe comunal, quien además señaló que la obra podría inaugurarse en aproximadamente dos meses.

El intendente remarcó que, antes de avanzar con el asfalto, fue necesario ejecutar una importante obra pluvial para resolver un histórico problema de inundaciones que afectaba a los vecinos debido a que el barrio se encuentra por debajo del nivel del río Neuquén.

“Dimos solución a un problema que existía desde que se fundó el barrio”, sostuvo Gaido, y agregó que la inversión total asciende a 5.800 millones de pesos financiados con fondos municipales.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el proyecto incluyó la instalación de desagües pluviales, sumideros, cámaras y una estación de bombeo de última tecnología para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Las tareas de pavimentación alcanzan calles como Alemania, Japón, Mar Caspio, América del Sur, Egipto, Marruecos, Noruega, Francia y Portugal, entre otras arterias del barrio.

Desde el municipio señalaron que estas obras buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida en distintos sectores de la ciudad, dentro del plan integral de infraestructura que se desarrolla en la capital neuquina.