Valle Medio: una mujer volcó sobre la Ruta 250 tras ser encandilada por otro vehículo

Una mujer de 36 años protagonizó un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 284, en el Valle Medio de Río Negro, durante las últimas horas de la noche del viernes.

Valle Medio: una mujer volcó tras ser encandilada por otro vehículo

Según detalló Radio Municipal de Beltrán, el siniestro vial ocurrió minutos antes de la medianoche y fue asistido por efectivos del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona, quienes al arribar al lugar constataron que el vehículo involucrado era un Renault Clio que circulaba en sentido sur-norte, desde Luis Beltrán hacia Choele Choel.

De acuerdo al relato de la conductora, domiciliada en Luis Beltrán, el hecho se produjo luego de ser encandilada por un vehículo que transitaba en sentido contrario. Esta situación habría provocado que mordiera la banquina y perdiera el control del rodado. Como consecuencia,el automóvil despistó y posteriormente volcó.

En el lugar trabajó inicialmente personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.

Afortunadamente, la mujer no requirió asistencia médica y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo.

Más tarde, el vehículo fue retirado por sus propios medios y escoltado hasta la localidad de Luis Beltrán para su resguardo.