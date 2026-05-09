Nahuel Gallo reveló el indignante momento en el que fue detenido en Venezuela: “Acá nadie habla mal del presidente”

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo 448 días detenido en Venezuela, reveló detalles del momento en que fue capturado por agentes del régimen de Nicolás Maduro en diciembre de 2024. Aseguró que lo interceptaron tras revisar conversaciones privadas en su celular y que fue acusado de “hablar mal del presidente”.

En una entrevista con TN, el integrante de la Gendarmería Nacional relató cómo comenzó el operativo en su contra el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela tras viajar desde Argentina por Chile, Bogotá y Cúcuta. Durante el control migratorio, agentes sin identificación revisaron su teléfono y detectaron mensajes donde mencionaba a Maduro.

El mensaje sobre Maduro que desencadenó la detención del gendarme

Gallo contó que al llegar a migraciones fue apartado para una entrevista. “Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. No sabía si era el SEBIN, la Policía, no entendía la diferencia entre una fuerza y la otra”, relató sobre el inicio del procedimiento.

Según explicó, el agente comenzó a revisar en su celular conversaciones privadas. “Entró a WhatsApp. Le pregunté qué hacía y me dijo que quería ver si hablaba mal de su presidente. Puso ‘Chávez’, no salió nada. Puso ‘Maduro’ y ese fue el detonante”, afirmó durante la entrevista.

Gallo contó que la detención tuvo lugar después de que los agentes venezolanos le revisaran conversaciones privadas de WhatsApp. Foto archivo: Reuters.

El gendarme sostuvo que la conversación era con su esposa, María Alexandra Gómez, y que se trataba de comentarios sobre la situación política venezolana. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso”, recordó sobre la reacción del agente.

Gallo indicó que en ese momento intentó minimizar la situación y aclaró que era “una conversación privada”. Sin embargo, señaló que el agente que lideraba el procedimiento mantuvo la acusación y avanzó con la detención.

Nahuel Gallo confesó que pensó en quitarse la vida

El argentino explicó que inicialmente evitó decir que pertenecía a la Gendarmería Nacional. “Dije que era aduanero, que trabajaba en la Aduana en el área de Seguridad. Nunca dije que era gendarme”, contó sobre las primeras preguntas que recibió durante el interrogatorio.

El escenario cambió cuando encontraron una fotografía que lo vinculaba con la fuerza de seguridad argentina. “Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos”, señaló. También aseguró que los agentes se molestaron porque había ocultado su pertenencia a Gendarmería.

Durante el relato, Gallo recordó una frase que, según dijo, escuchó de parte de sus captores: “Acá en Venezuela nadie habla mal del presidente porque si no la pasa mal”. También contó que luego de ser esposado le cubrieron la cabeza. “Me taparon la cabeza por primera vez. Yo decía, ¿por qué me tapan la cabeza?”, describió.

El gendarme afirmó que diciembre de 2024 fue el período más difícil del cautiverio. “Para mí lo peor es diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé”, expresó. También denunció agresiones físicas durante el encierro y dijo que permanecía “24 horas los siete días en la celda”.

El integrante de Gendarmería reconoció el impacto emocional que sufrió durante los días de detención. “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”, declaró al referirse a las condiciones de encierro y aislamiento.