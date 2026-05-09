Cómo impacta la energía de mayo en el Dragón, el Tigre y el Mono

La energía de mayo llegó con movimientos intensos dentro del horóscopo chino y hay tres animales que sentirán especialmente este cambio energético: el Dragón, el Tigre y el Mono. Según distintas corrientes de astrología oriental, este período trae decisiones importantes, cierres emocionales y nuevas oportunidades que podrían aparecer de forma inesperada.

Durante las próximas semanas, estos signos estarán más intuitivos, sensibles y conectados con situaciones que venían postergando desde hace tiempo.

Dragón: cambios, protagonismo y decisiones importantes

Dragón atraviesa uno de los momentos más movilizantes de mayo. La energía disponible favorece los cambios personales, las conversaciones pendientes y las decisiones relacionadas con el trabajo y los vínculos.

Las personas regidas por este animal podrían sentir una necesidad más fuerte de ordenar su vida emocional y priorizar lo que realmente les hace bien.

También será una etapa favorable para:

Cerrar ciclos

Iniciar proyectos

Tomar decisiones económicas

Resolver conflictos del pasado

Sin embargo, especialistas en astrología oriental recomiendan evitar la impulsividad y pensar antes de actuar.

Tigre: una etapa para bajar el ritmo

Para Tigre, mayo llega con una energía distinta. Después de semanas agitadas, este signo necesitará más descanso, introspección y tiempo personal.

Los expertos aseguran que será un buen momento para frenar, reorganizar prioridades y prestar atención al cuerpo y las emociones.

En el plano afectivo, podrían aparecer reencuentros inesperados o conversaciones que ayuden a sanar situaciones pendientes.

Además, el Tigre estará especialmente conectado con su intuición, por lo que muchas personas de este signo sentirán con claridad qué situaciones necesitan dejar atrás.

Mono: oportunidades y movimiento inesperado

Mono será uno de los animales con más movimiento durante mayo. La energía disponible impulsa cambios rápidos, noticias inesperadas y nuevas posibilidades vinculadas al trabajo, el dinero o los proyectos personales.

También será una etapa positiva para activar vínculos, recuperar motivación y salir de situaciones estancadas.

Los especialistas recomiendan aprovechar este período para:

Animarse a nuevos desafíos

Aceptar propuestas

Conectar con personas nuevas

Retomar proyectos postergados

Eso sí: el exceso de ansiedad podría jugar en contra si no logran mantener el equilibrio emocional.

Qué recomiendan hacer durante mayo

Dentro de la astrología china, mayo aparece como un mes ideal para ordenar energía, soltar tensiones y hacer espacio para nuevas etapas.

Por eso, muchos especialistas sugieren:

Limpiar ambientes y renovar espacios

Evitar discusiones innecesarias

Dormir mejor y bajar el estrés

Conectar más con la intuición

Hacer rituales de cierre y renovación

Para el Dragón, el Tigre y el Mono, las próximas semanas podrían marcar un antes y un después en distintos aspectos de la vida.La energía de mayo trae movimientos intensos para el Dragón, el Tigre y el Mono. Cambios inesperados, decisiones importantes y oportunidades podrían aparecer antes de que termine el mes.





