Los 4 signos que necesitan alejarse urgente de una energía negativa antes de que termine mayo
La energía de mayo llegó con mucha intensidad y algunos signos del zodíaco podrían sentirse más agotados, sensibles o mentalmente cargados que de costumbre. Según la astrología, hay personas que vienen acumulando tensiones emocionales, preocupaciones y vínculos desgastantes que afectan directamente su bienestar.
En este contexto, especialistas aseguran que cuatro signos en particular necesitan hacer una pausa, limpiar energías y alejarse de situaciones que ya no les hacen bien.
Cáncer: emociones acumuladas y cansancio mental
Cáncer atraviesa días de mucha sensibilidad emocional. Las personas de este signo podrían sentirse más cansadas, irritables o nostálgicas debido a situaciones que vienen sosteniendo desde hace tiempo.
La astrología recomienda cortar con ambientes negativos, poner límites y evitar absorber problemas ajenos.
También será importante:
- Descansar más
- Alejarse de discusiones
- Ordenar espacios personales
- Priorizar la tranquilidad emocional
Escorpio: tensión emocional y necesidad de soltar
Para Escorpio, mayo aparece como un mes de transformación intensa. Hay emociones guardadas, vínculos desgastados y situaciones del pasado que todavía generan peso energético.
Los especialistas aseguran que este signo necesita cerrar etapas y dejar atrás personas o dinámicas que consumen energía.
Rituales de limpieza, cambios de rutina y momentos de introspección pueden ayudar a recuperar equilibrio.
Piscis: exceso de carga emocional
Piscis es uno de los signos que más absorbe las emociones de los demás y durante estas semanas eso podría sentirse con más fuerza.
La energía negativa acumulada podría manifestarse en agotamiento, insomnio o falta de motivación.
Por eso, la astrología recomienda:
- Evitar ambientes pesados
- Reducir el estrés
- Pasar más tiempo en calma
- Conectar con actividades que generen bienestar
También será clave aprender a decir que no.
Virgo: estrés y saturación mental
Virgo podría atravesar días de mucha exigencia mental y emocional. Las preocupaciones, la autoexigencia y el exceso de responsabilidades generan una carga energética que empieza a sentirse en el cuerpo y el ánimo.
Los expertos recomiendan frenar el ritmo, desconectarse un poco de las obligaciones y prestar atención al descanso.
Además, será importante:
- Dormir mejor
- Evitar pensamientos obsesivos
- Hacer actividades relajantes
- Renovar energías en casa
Qué recomiendan hacer para limpiar la energía
Según distintas corrientes espirituales y astrológicas, mayo es un buen momento para hacer limpiezas energéticas y cerrar ciclos.
Algunas prácticas recomendadas son:
- Ventilar los ambientes
- Encender sahumerios o romero
- Ordenar espacios
- Tomar baños relajantes
- Alejarse de personas conflictivas
- Dormir más y bajar el estrés
Para estos cuatro signos, las próximas semanas serán clave para recuperar equilibrio emocional y cortar con energías que ya no suman.
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