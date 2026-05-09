Los 4 signos que necesitan alejarse urgente de una energía negativa antes de que termine mayo

La energía de mayo llegó con mucha intensidad y algunos signos del zodíaco podrían sentirse más agotados, sensibles o mentalmente cargados que de costumbre. Según la astrología, hay personas que vienen acumulando tensiones emocionales, preocupaciones y vínculos desgastantes que afectan directamente su bienestar.

En este contexto, especialistas aseguran que cuatro signos en particular necesitan hacer una pausa, limpiar energías y alejarse de situaciones que ya no les hacen bien.

Cáncer: emociones acumuladas y cansancio mental

Cáncer atraviesa días de mucha sensibilidad emocional. Las personas de este signo podrían sentirse más cansadas, irritables o nostálgicas debido a situaciones que vienen sosteniendo desde hace tiempo.

La astrología recomienda cortar con ambientes negativos, poner límites y evitar absorber problemas ajenos.

También será importante:

Descansar más

Alejarse de discusiones

Ordenar espacios personales

Priorizar la tranquilidad emocional

Escorpio: tensión emocional y necesidad de soltar

Para Escorpio, mayo aparece como un mes de transformación intensa. Hay emociones guardadas, vínculos desgastados y situaciones del pasado que todavía generan peso energético.

Los especialistas aseguran que este signo necesita cerrar etapas y dejar atrás personas o dinámicas que consumen energía.

Rituales de limpieza, cambios de rutina y momentos de introspección pueden ayudar a recuperar equilibrio.

Piscis: exceso de carga emocional

Piscis es uno de los signos que más absorbe las emociones de los demás y durante estas semanas eso podría sentirse con más fuerza.

La energía negativa acumulada podría manifestarse en agotamiento, insomnio o falta de motivación.

Por eso, la astrología recomienda:

Evitar ambientes pesados

Reducir el estrés

Pasar más tiempo en calma

Conectar con actividades que generen bienestar

También será clave aprender a decir que no.

Virgo: estrés y saturación mental

Virgo podría atravesar días de mucha exigencia mental y emocional. Las preocupaciones, la autoexigencia y el exceso de responsabilidades generan una carga energética que empieza a sentirse en el cuerpo y el ánimo.

Los expertos recomiendan frenar el ritmo, desconectarse un poco de las obligaciones y prestar atención al descanso.

Además, será importante:

Dormir mejor

Evitar pensamientos obsesivos

Hacer actividades relajantes

Renovar energías en casa

Qué recomiendan hacer para limpiar la energía

Según distintas corrientes espirituales y astrológicas, mayo es un buen momento para hacer limpiezas energéticas y cerrar ciclos.

Algunas prácticas recomendadas son:

Ventilar los ambientes

Encender sahumerios o romero

Ordenar espacios

Tomar baños relajantes

Alejarse de personas conflictivas

Dormir más y bajar el estrés

Para estos cuatro signos, las próximas semanas serán clave para recuperar equilibrio emocional y cortar con energías que ya no suman.