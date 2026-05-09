Cayó una banda que vendía éxtasis, ketamina y otras drogas en Neuquén: cuatro demorados

La Policía secuestró cocaína, ketamina, éxtasis, armas y dinero en efectivo durante los allanamientos.

Después de casi dos meses de investigación, la Policía desbarató una banda dedicada a la venta de éxtasis, ketamina, cocaína y marihuana en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. Cuatro personas fueron demoradas durante una serie de allanamientos realizados esta semana.

Según informó la Policía, la investigación inició luego de que vecinos del barrio Gregorio Álvarez alertaran sobre una casa que funcionaba como punto de venta de drogas.

El operativo antidrogas en Neuquén que terminó con cuatro demorados

A partir de esa denuncia, efectivos de la División Antinarcomenudeo iniciaron tareas de vigilancia y seguimiento. Los investigadores lograron confirmar un flujo constante de compradores, sobre todo durante la tarde y la noche, en inmediaciones de espacios recreativos y zonas transitadas del barrio.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía especializada en Narcocriminalidad pidió tres órdenes de allanamiento que luego fueron autorizadas por la Justicia.

Los trabajos de averiguación comenzaron el 10 de marzo, luego de un reclamo anónimo a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”.

Los procedimientos se concretaron en distintos puntos de la capital y, como resultado de los operativos, la Policía demoró a tres hombres y una mujer. También secuestró más de $1.870.000 en efectivo, 121 gramos de cocaína, 34,3 gramos de marihuana y 19,7 gramos de ketamina.

Además, los efectivos hallaron 15 pastillas y media de éxtasis y otros 12,9 gramos de esa sustancia ya fraccionada. En las viviendas también encontraron tres balanzas digitales y nueve teléfonos celulares que serán incorporados a la causa.

La lista de secuestros incluyó además 13 cartuchos calibre 9 milímetros, un arma de fuego calibre 22 y una réplica de arma de aire comprimido. Los investigadores también retuvieron una motocicleta Yamaha FZs y un Volkswagen Vento.

Desde la fuerza indicaron que la vivienda señalada como principal boca de expendio quedó clausurada de manera preventiva por disposición judicial. La medida fue ordenada mientras avanza la investigación judicial.