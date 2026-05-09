El frío golpeó fuerte a la Patagonia: 4 ciudades de Río Negro y Neuquén en el ranking nacional por sus temperaturas bajo cero
Las provincias del norte de la Patagonia integran la lista por registras las ciudades más frías del país este sábado 9 de mayo. Te contamos cómo está conformado el ranking.
En el top de las ciudades más frías del país, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Chubut ocupan los primeros puestos. En una ciudad de Neuquén el termómetro marcó -4,3°C, mientras que en una localidad de Río Negro alcanzó los -3.4°C.
Ranking de las ciudades más frías del país
El ingreso del frío polar y las nevadas registradas en la región cordillerana, hicieron efecto y de alguna manera anticiparon cuáles serán las temperaturas que se aproximan para la próxima temporada de invierno.
Durante las primeras horas de esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su ranking oficial y nacional de temperaturas. De esta manera evidenció que luego de Mendoza, Neuquén y Río Negro fueron las provincias más heladas este sábado.
De acuerdo a lo informado, el ranking se compuso de la siguiente manera:
- Uspallata (Mendoza): -4.7°C
- Chapelco (Neuquén): -4.3°C
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -3.3°C
- Esquel (Chubut): -2.6°C
- El Bolsón (Río Negro): -2°C
- Maquinchao (Río Negro): -1.8°C
- Perito Moreno (Santa Cruz): -1.8°C
- Malargüe (Mendoza): -1.8°C
- San Rafael (Mendoza): 0.8°C
- La Quiaca (Jujuy): 1.4°C
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