El frío golpeó fuerte a la Patagonia: 4 ciudades de Río Negro y Neuquén en el ranking nacional por sus temperaturas bajo cero

El ranking de las ciudades más frías. . Foto: Mati Subat

En el top de las ciudades más frías del país, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Chubut ocupan los primeros puestos. En una ciudad de Neuquén el termómetro marcó -4,3°C, mientras que en una localidad de Río Negro alcanzó los -3.4°C.

Ranking de las ciudades más frías del país

El ingreso del frío polar y las nevadas registradas en la región cordillerana, hicieron efecto y de alguna manera anticiparon cuáles serán las temperaturas que se aproximan para la próxima temporada de invierno.

Durante las primeras horas de esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su ranking oficial y nacional de temperaturas. De esta manera evidenció que luego de Mendoza, Neuquén y Río Negro fueron las provincias más heladas este sábado.

De acuerdo a lo informado, el ranking se compuso de la siguiente manera: