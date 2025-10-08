La opción de la vice Villarruel

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

El pueblo argentino ya conoce los hechos cometidos por Javier Milei, su hermana, los Menem, Espert y Cia. Huelgan los comentarios, ya que la prensa nos ha informado en detalle, los delitos cometidos por los nombrados, que detallados cubrirían varias veces el espacio de esta nota.

En un país bien administrado, con una justicia procediendo normalmente, esto nos dejaría rápidamente con el Gobierno nacional en manos del Congreso nacional o de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que hasta el momento no habría cometido delito alguno en sus funciones. A pesar de sus contactos con exfuncionarios de la dictadura, podría ajustarse a derecho y reemplazar el vergonzoso gobierno actual, haciendo valer nuestra soberanía pisoteada desde Macri.

Creo que también daría marcha atrás con el manejo de EE.UU., la DEA, el FBI, la CIA y la VI flota en nuestra tierra, volviendo a ponernos ante el mundo y dejando de ser criticados como el patio trasero de EE.UU.

