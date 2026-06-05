Franco Colapinto sale a pista en Mónaco: el argentino afronta hoy los dos ensayos libres

Será la segunda participación de Franco en Mónaco junto a la F1.

Con la ilusión a cuestas de continuar en la curva ascendente, el argentino Franco Colapinto tendrá hoy el primer contacto del fin de semana con las calles de Montecarlo, en el marco del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, la sexta cita de la temporada.

Las estrechas calles del Principado, que marcan el inicio de la temporada europea, serán un reto mayúsculo para el pilarense en su misión de continuar el progreso con su Alpine y seguir sumando valiosos puntos en el Mundial 2026.

A las 8:30 de nuestro país comenzará la primera tanda libre. Allí obtendrá las primeras referencias del circuito y muy util información del monoplaza y su comportamiento bajo el nuevo reglaje 2026.

Las tres estrellas argentinas en el Principado

Luego, desde las 12 hs, el segundo turno libre en pista servirá para ir en busca de las primeras grandes referencias de velocidad con vistas a la clasificación del sábado, donde, según Franco: «Se definirá buena parte de la carrera».

Es que los 3,330 metros del trazado urbano emplazado en Montecarlo no brindan demasiadas garantías de sobrepaso. Con lo cual, tal como ocurre desde 1950 (triunfó Juan Manuel Fangio), la posición de largada del domingo será fundamental.

Colapinto, 13° el año pasado en su única carrera en Mónaco, viene de conseguir el 6° puesto en el Gran Premio de Canadá; su mejor resultado en la Fórmula 1 que le valieron 8 puntos para el Mundial.

El piloto de Alpine marcha 11° en el certamen con 15 puntos (también sumó en China y en Miami) y con una clara supremacía en las últimas competencias respecto a su coequiper, el francés Pierre Gasly, a quien le ganó consistentemente en cada salida a pista.

El Mundial de F1 lo domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de las últimas cuatro competencias, con 131 puntos. Le siguen su compañero de escuadra, George Russell, con 88, y Charles Leclerc (Ferrari), con 75.

LA PALABRA DE FRANCO COLAPINTO PARA F1



Durante el día jueves, @francolapinto fue entrevistado por los medios y ésto fue lo que habló con F1 de cara al GP de Mónaco



La actividad en pista para F1 comenzará mañana viernes 8:30am argentina



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Horarios del Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Prueba de clasificación: 11 hs.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00 hs (78 vueltas).