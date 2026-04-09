La reforma en Salud Mental

Fabián Wotnip

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La Ley de Salud Mental, tal como fue concebida, parte de un error de origen. Muchos de sus impulsores no comprendieron qué implica construir una práctica verdaderamente científica. En lugar de integrar la complejidad del fenómeno humano, optaron por un atajo: despojar a la psiquiatría de sus dimensiones moral, ideológica y aun clínica en sentido pleno, bajo la ilusión de alcanzar una neutralidad inexistente.

Pero la neutralidad no se logra suprimiendo dimensiones, sino articulándolas con rigor.

Así, en nombre de evitar abusos históricos, se debilitó la capacidad de intervención allí donde más se la necesita.

El desafío es otro: no excluir a la psiquiatría, sino exigirle responsabilidad, control y humanidad. Porque cuando el prejuicio sustituye al criterio clínico, quienes quedan desprotegidos no son los sistemas, sino las personas que necesitan ayuda.