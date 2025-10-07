La soledad de los viejos

Dr. Héctor Luis Manchini DNI: 7.779.947

Abogado, exjuez

“Son minoría los viejos felices. La exclusión es un fenómeno doloroso que exacerba los sinsabores de los achaques y la realidad del tiempo que nunca regresa” (Arnaldo Kraus).

Aunque aparezca dura la expresión expuesta en el párrafo precedente es absolutamente cierta y se pone de manifiesto en todo su riguroso dolor en países como Argentina donde la familia con célula esencial de la sociedad está luchando denodadamente por sobrevivir atosigada por dificultades económicas, pérdidas de los valores esenciales como la solidaridad, la preocupación por el otro la consideración de los viejos como una carga que traba el crecimiento de los hijos jóvenes y se opta por encerrarlos en geriátricos o depósitos de ancianos a edades cada vez más precoces.

Por otro lado, los regímenes laborales prescinden de la experiencia de los viejos que son jubilados cuando han llegado al momento más relevante de sus vidas, se desaprovecha todo lo bueno aprehendido por los mayores que podrían prolongar su vida activa formando a las nuevas generaciones que así emprenderían el futuro con bases sólidas y no con la ignorante improvisación con que lo hacen en la actualidad en las distintas actividades particularmente del ámbito estatal.

Así el viejo al que se lo ha hecho cesar a una edad temprano es arrojado a una realidad sin posibilidades y hostil, en la medida que la sabiduría que brinda los años vividos con intensidad, amor por el trabajo realizado, respeto de la ética y moral – hoy tan ausentes – es desperdiciada, obviada, maltratada.

Así la vejez en nuestra época no suele acompañarse de alegría. La tasa de suicidios, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es de 19 por cada 100 mil habitantes en las personas que tienen entre 15 y 24 años; en mayores de 75 años la tasa aumenta a 56 por cada 100 mil personas.

Abandono, soledad, marginación, aumento en la tasa de suicidio y desesperanza son constantes en algunas sociedades, como la nuestra, poco solidarias con sus ancianos.

En la actualidad los distintos medios nos informan diariamente de episodios de violencia donde son víctima los ancianos aprovechando su vulnerabilidad y así se los roba, se los golpea y hasta se los mata por unas monedas.

Las autoridades deben reflexionar sobre el tema de la vejez estableciendo políticas serias y concretas que hagan al bienestar de los viejos, que se utilice la experiencia ganada en sus ricas y provechosas vidas en la realidad de cada día.