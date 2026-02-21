La solución a los repetidos choques en el puente ferrocarretero de Cipolletti

Hernan Caire

NEUQUEN

He leído el artículo de vuestra editorial de hoy martes 17/2/2026 bajo el título “El puente del tren de valle acumula choques” donde según expreso el intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler donde un pórtico limitador de altura tendría un costo de 4 millones de pesos.

El que suscribe le presentó por mesa de entradas un bosquejo de dicho limitador de altura el día 4/4/2025 , adjunto foto de la presentación tras lo cual recibí un mero agradecimiento protocolar y nada más.

Es mi parecer que jamás ese pórtico podría costar 4 millones de pesos, pues según mi modesto entender con unos caños petroleros denominados tubbing (algo parecido), se podría hacer a un costo mucho menor, incluso si se le pide a las petroleras estas mismas podrían donar esos caños, pues esas empresas constantemente utilizan esa ruta para el transporte de insumos.

