Por presunta corrupción, investigan a Gerardo Boschin en la causa que involucra a Facundo Leal, exjefe de Arsat

Gerardo Boschin, quien fue hasta enero de este año presidente de Trenes Argentinos, es uno de los principales involucrados en el caso de corrupción en la empresa Arsat. Por el caso, ya hubo allanamientos y fue detenido Facundo Leal, extitular de la empresa de satélites.

Según indicó La Nación, Boschin figura actualmente como empleado tanto en Arsat como Operadora Ferroviaria.

Investigan al expresidente de Trenes Argentinos

El medio de Buenos Aires sostuvo que según el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, Boschin fue el primero en recibir el contacto de los privados que resultaron beneficiados por un contrato de Arsat. Fue una comunicación para proveer un depósito y que fue arreglado presuntamente con coimas.

La investigación reflejó que Boschin autorizó contratos por casi US$2 millones sin licitación y obtuvo una camioneta VW Highline días después de firmar la primera orden de compra.

La Nación mencionó que los mensajes recuperados de los teléfonos secuestrado revelaron que fue uno de los funcionarios a los que la firma contratada llevaba dinero en efectivo a las oficinas de Arsat.

También se supo que el expresidente de Trenes Argentinos fue el que filtró el estado interno del expediente a los empresarios mientras el proceso administrativo avanzaba.

Detención de Facundo Leal, exjefe de Arsat

A fines de la semana pasada, el ex titular de la empresa Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido tras un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo en el que se encontraron más de 2.500.000 dólares en efectivo, drogas y otros elementos que ahora forman parte de una investigación judicial en curso.

El procedimiento fue ordenado en el marco de una causa que originalmente no lo tenía como objetivo principal. La investigación se inició por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a Arsat, pero con el avance de las medidas de prueba el expediente derivó en nuevas líneas de análisis, incluyendo presuntas irregularidades en contrataciones.

El hallazgo se produjo de manera circunstancial, ya que el expediente inicial no contemplaba ni delitos vinculados al narcotráfico ni la tenencia de grandes sumas de dinero en efectivo.

Leal cuenta con una extensa carrera en el sector público. Presidió ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, durante la gestión de Alberto Fernández, y posteriormente fue designado al frente del ORSNA por el gobierno de Javier Milei, organismo encargado de la regulación del sistema aeroportuario nacional.

Con información de La Nación y Noticias Argentinas