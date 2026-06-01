Los 99 años de la Escuela N°79

Félix Ballester

(Soldadito clase 1934)

ALLEN

En este nuevo aniversario de la Escuela N° 79 “Guido Brevi” , los que ya son 99 años que la separan de aquél 1° de Junio de 1927, día en que la señora directora tomó con mano firme la soga que balanceaba el badajo de la flamante campana de metal sonoro, y con el tañir de la misma, les estaba diciendo a sus 38 primeros alumnos: ¡Niños!… ¡a clases!

Recuerdo que cuando ésta, “mi escuela” cumplió 75 años hice un escrito que aún tengo presente.

El mismo decía lo siguiente:

“Escuela 79, hoy te vengo visitar; a punto de festejar, con todo su vecindario, este nuevo aniversario sabiéndolo de diamante, recordando cosas de antes, desde el día de tu fundación.

Con la mejor intención, igual que las tejedoras, aquella Cooperadora nombrada en rima sencilla, escrito en una carilla parte de aquella niñez que recuerdo cada vez que visito este lugar y poder imaginar el pasado y el presente, donde pasó tanta gente en sus distintas gestiones a compartir tantos días, esperanzas y alegrías, allí pudieron hablar, como también educar a sus hijitos queridos.

Y con esto me despido, porque el adiós me conmueve.

iVos sos parte de mi infancia, Escuela 79!”