El BCRA paga hoy US$1.000 millones a importadores: qué pasará con las reservas tras el giro del FMI

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El equipo económico enfrenta el vencimiento de US$ 1.000 millones del Bopreal para importadores. (Clarín Fotografía)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta este lunes un desafío clave para sus arcas: el vencimiento de US$1.028 millones correspondientes a la Serie 3 2026 del Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). Se trata de un título diseñado por la gestión de Javier Milei para reducir el fuerte atraso en los pagos a importadores heredado del gobierno anterior.

Esta operación ocurre en un momento particular para la entidad monetaria, que atraviesa una secuencia de 97 jornadas con saldo cambiario positivo. El último jueves, el BCRA concretó una adquisición de US$447 millones, la segunda cifra diaria más alta registrada en el año, solo superada por los 457 millones obtenidos el 10 de abril.

Reservas del BCRA: el impacto del desembolso de US$1.000 millones del FMI

La dinámica compradora le permitió al Gobierno superar los US$9.600 millones adquiridos en el acumulado anual, alcanzando el 96% de la meta de US$10.000 millones establecida para todo el año. Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central incorporó 9.751 millones de dólares a sus activos brutos.

A esto se suma un cheque oportuno recibido la semana pasada: la autoridad monetaria concretó el ingreso de un desembolso de US$1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Gracias a este giro, las reservas internacionales brutas cerraron la semana en US$48.191 millones .





. Este nivel representa el valor más alto alcanzado en la gestión actual, un registro de arcas que no se observaba en el país desde octubre de 2019.

Pago del Bopreal a importadores: de cuánto será la caída en las reservas

A pesar de la magnitud de la obligación con los importadores, el pago del Bopreal no implica necesariamente que las reservas internacionales brutas vayan a desplomarse exactamente US$1.000 millones al cierre de esta jornada.

Tal como explicó Infobae, el efecto neto dependerá de la proporción del pago que se realice dentro del sistema financiero local (esta porción afecta menos a las reservas porque una parte queda contabilizada como encaje) y cuánto se gire efectivamente al exterior.

Hoy por ahí no nos acordamos lo que recibimos de Alberto, Cristina, Massa y Kiciloff.



Este es otro ejemplo: una deuda comercial de más de USD25.000 millones con importadores, Argentina no podía importar un tornillo.



El BCRA emitió BOPREAL para hacer frente a esas obligaciones… https://t.co/MRVOeY1OVy — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 31, 2026

El canciller y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, aprovechó la coyuntura para recordar el origen de esta emisión a través de la red social X: «Hoy por ahí no nos acordamos lo que recibimos de Alberto, Cristina, Massa y Kicilof. Este es otro ejemplo: una deuda comercial de más de US$25.000 millones con importadores, Argentina no podía importar un tornillo».

Vencimientos de julio: los préstamos del BID y Banco Mundial para sumar dólares

Si bien el mercado celebra la acumulación sostenida de reservas, la mirada está puesta en el inicio del segundo semestre. Toda la expectativa recae en lo que sucederá a partir de julio, cuando el Gobierno deba dar a conocer los mecanismos de financiamiento para afrontar un fuerte vencimiento por US$4.200 millones. En paralelo, el equipo económico acordó con el FMI tener reservas internacionales netas por US$8.000 millones para fines de 2026.

Para cumplir estos compromisos y armar un «puente» hacia el mercado internacional de crédito, Argentina avanza en la consecución de garantías con diversas instituciones. El viceministro de Economía, José Luis Daza, adelantó que el país emitirá préstamos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y, potencialmente, la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Hasta el momento, MIGA y el Banco Mundial otorgarán una garantía conjunta equivalente a US$2.000 millones, en lo que Daza calificó como una excepción histórica por parte de los organismos: «MIGA tenía una restricción de solo dar garantía a países que tuvieran una calificación de B- o más. Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación fuera C. Por primera vez, por iniciativa de ellos, deciden romper con la historia».

Con información de Infobae.