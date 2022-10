La tierra don que invita a buscar el encuentro de integración humana en Villa Mascardi

Pbro. Francisco Benítez *

He caminado junto a las comunidades mapuches en la Patagonia Argentina en mi carácter de misionero. Pude palpar, aunque tenuemente, su universo cultural sus raíces más profundas, el cuidado de la naturaleza, el respeto hacia ella como fuente de sanación, no solo física sino álmica. La relación tierra, hombre y naturaleza marcando los ritmos vitales.



El Pueblo Mapuche desde sus orígenes ha sido un pueblo nómade; toda su cosmovisión religiosa es en estado de movimiento. El proceso de sedentarización los ha puesto muchas veces en crisis y conflictos, que a merced de grupos extraños a su cultura los han utilizado para intereses espurios que incluso dañan su cosmovisión como lo son ciertas mineras.



Después de acompañar a las comunidades mapuches del departamento Cushamen y la zona de Ñorquinco – Río Chico (en tiempos de Mons. Maletti pero desde El Maitén) Los obispos de la región patagónica me pidieron el servicio de formador del seminario regional de la Patagonia.



Después de un tiempo volví a mi diócesis de San Nicolás.



El Pasado 15 de Octubre, volví a la región para una ordenación sacerdotal de un ex formando, pasé por Bariloche y Villa Mascardi escuché de cerca el conflicto, observé los resultados de la radicalización de un problema por falta de dialogo, leí el camino de búsqueda que desde la Iglesia por medio del padre Obispo Chaparro exhortaban, seguí mi camino hacia Esquel donde se desarrollaría la ordenación presbiteral del diácono Kevin Córdoba.



Participe de una alegría inmensa para esa Iglesia particular esquelense, el templo de la catedral estaba desbordado no entraba un alfiler. Una celebración muy vivida. Al terminar la misma pasamos al salón contiguo para participar de los festejos de dicha ordenación, saludé a gente conocida, charlé con varios, confesé algunos jóvenes en plena fiesta, pero en determinado momento, me senté a hablar con “El Chango”. José, mejor conocido como El Chango pertenece a la pastoral aborigen es referente de ENDEPA aquí en la zona. Charlamos largamente de lo que es el llamado conflicto mapuche.



El Chango me decía que las comunidades mapuches tienen cada una su idiosincrasia la toma de decisiones por medio de sus loncos y consejos de ancianos. Que hay una búsqueda común, que nada tiene que ver con la mirada de los medios de comunicación que identifican a todos los mapuches con la mirada del RAM (resistencia ancestral mapuche). Que para muchos ésta mirada radicalizada no los identifica. Quieren sentarse a resolver las diferencias por el tema de la tierra, el derecho a vivir según su cosmovisión a existir y cohabitar. Sostiene que las cosas se fueron de la normalidad porque hizo su aparición la Violencia. El Chango sostiene que han sido destratados y eso fue aprovechado por los grupos radicalizados. Que el uso de la violencia en todos los sentidos y en todos los lados del conflicto no ayuda a resolverlos.



Creo que debería crearse una Mesa del diálogo Mapuche- Gobierno con otras instituciones que sean garantes de búsquedas de caminos de solución y encuentro. Soluciones que sólo podrán encontrarse en el respeto de la escucha mutua sin prejuicios, aunque implique mayor cansancio y desgaste de energías, es la única vía para ser válida la concordia necesaria.



Nuestra Patagonia es un crisol de culturas que siguen llegando de todos los rincones de la patria y el mundo entero, es una pluricultura que necesita de caminos de diálogos y encuentros permanentes para coexistir humanamente y crear en esa multiplicidad de culturas que la habitan en constante movimiento, una identidad patagónica plagada de la belleza de la creación que la asemejan al mismísimo paraíso.



Sólo sentándose cada parte en la mesa del diálogo y el respeto de la diversidad cultural se podrá gestar la concordia que dé a luz una cultura patagónica cuya raíz más profunda además de la belleza natural sea el encuentro.



*Ex formador del Seminario Patagónico San Pedro y San Pablo

Ex Rector del Seminario Patagónico San José de Cañadón Seco.