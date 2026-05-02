Tras la presentación de Adorni, oficialismo y oposición reactivan sus agendas

En Diputados, el único proyecto que el oficialismo tiene listo para someter a votación es la Ley Hojarasca.

Después de semanas de virtual parálisis a la espera del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficialismo y oposición retoman sus respectivas agendas en el Congreso. En la Cámara de Diputados crece la presión con temas incómodos para el Gobierno, mientras que en el Senado La Libertad Avanza pone sobre la mesa la nueva ley de salud mental y busca salir de la encerrona de la reforma electoral.

Los proyectos más jugosos ingresaron por la Cámara alta, donde todo marcha a fuego lento. El de salud mental, que cambia el paradigma vigente al facilitar las internaciones involuntarias y dotar de mayor poder de decisión a los médicos psiquiatras, comenzó a ser debatido el miércoles con autoridades del Ministerio de Salud. Pero lejos de ser un tratamiento exprés, demandará más reuniones informativas con expositores.

Mientras tanto, Patricia Bullrich, líder de la bancada libertaria, hoy no tiene los votos para la reforma electoral: tanto la oposición como los propios aliados se resisten a eliminar las PASO, que es la columna vertebral de la iniciativa. El radicalismo ya marcó la cancha y presentó su propia propuesta para mejorar el sistema de primarias y que sean optativas, en lugar de derogadas.

Ante el complejo escenario que le toca afrontar, Bullrich no perdió el tiempo y llevó a los dialoguistas a una cumbre en el Ministerio de Economía con Luis Caputo. “Se analizaron y discutieron las obras, el avance de las economías regionales, sus problemáticas y la necesidad de mantener los fundamentos económicos, especialmente el equilibrio fiscal”, se informó en un comunicado.

El encuentro fue el martes y participaron Eduardo Vischi (UCR), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad). Solo faltó el PRO.

Mientras tanto, avanzan las audiencias públicas con candidatos a jueces, fiscales y defensores en la Comisión de Acuerdos del Senado. En la primera se dictaminaron 16 pliegos y en las próximas semanas habrá tres jornadas más hasta completar un total de 78 pliegos. Cubrir vacantes en la Justicia es uno de los desafíos más urgentes que se impuso el Gobierno.

Diputados

En Diputados, el único proyecto que el oficialismo tiene listo para someter a votación es la Ley Hojarasca, que deroga más de 70 normas obsoletas. Pero abrir el recinto por un proyecto de bajo calibre significa un riesgo para el bloque de Gabriel Bornoroni, porque la oposición podría colar su propia agenda. De todos modos, los bloques analizan convocar a una sesión propia.

La idea que se gesta desde hace tiempo es aprobar una serie de emplazamientos a comisiones que están bloqueadas por La Libertad Avanza, con distintos temas. Uno de los más calientes es la interpelación a Adorni, con moción de censura, como quieren Unión por la Patria y la izquierda ante la falta de respuestas en la sesión informativa.

En el kirchnerismo saben que no será fácil lograr el objetivo y desconfían de las fuerzas provinciales que hace un mes acompañaron un primer y fallido intento de avanzar con la interpelación. No obstante, harán el intento. “La confianza de este Congreso en usted es cero. Su palabra hoy no vale”, desafió a Adorni el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Por su parte, la titular del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, anunció que también intentarán emplazar a comisiones para tratar la Ficha Limpia en Diputados y que el tema no quede atado a la dudosa suerte de la reforma electoral. La jugada significa un problema para el oficialismo, que pretendía hacer de la Ficha Limpia un anzuelo para conseguir votos en el Senado.

Adorni no se opuso al debate, aunque las desconfianzas alrededor de la ley no cesan. “Si entendemos que el emplazamiento propuesto va en línea con los objetivos de la reforma, seguramente acompañaremos el tratamiento con la responsabilidad de avanzar en una norma sólida, consistente y que contribuya a fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema democrático”, le contestó a Scaglia.

En la agenda opositora también hay otros temas de distinta índole que podrían intentar destrabar en una futura sesión, como proyectos vinculados a la libertad de prensa y los ataques a periodistas, y los que buscan reestructurar las deudas de las familias con tarjetas de crédito o billeteras virtuales.

A su vez, Provincias Unidas organizó para el martes un plenario de dos comisiones que preside, Comercio y Pymes (la primera es conducida por el cordobés Juan Brügge) para recibir a representantes del sector textil, que está en crisis por el “boom” de importaciones. Días atrás, estas comisiones también recibieron a la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), que presentó propuestas para aliviar a las pymes.

Corresponsalía Buenos Aires.