Cipolletti quiere seguir arriba y Rincón volver al triunfo en el Federal A

Cipolletti buscará seguir en la cima de su grupo ante Argentino.

La fecha 7 del Federal A continuará hoy con Cipolletti y Deportivo Rincón en acción por la Zona 4. El Albinegro visita a Argentino de Monte Maíz a las 16 y el León recibe a San Martín de Mendoza desde las 15. Cipo viene de ganar dos partidos seguidos que lo dejaron puntero en el grupo. Después de la derrota con Atenas en Río Cuarto en su debut, no volvió a perder y trepó a lo más alto luego de vencer a FADEP en La Visera.

Para este encuentro, regresará Nehuén García que cumplió la fecha de suspensión por su expulsión en Rincón. También podría volver Andrés Almirón, recuperado de su lesión.

El que aún no volvería es Nicolás Trejo que apunta a regresar la próxima fecha que será ante Juventud Unida de San Luis como local. Luego de su buen ingreso contra FADEP, Nicolás Peralta sería nuevamente titular.

Argentino de Monte Maíz viene de ganarle a Juventud Unida como visitante en su primer triunfo en el torneo. El árbitro será el tucumano Nelson Bejas.

Rincón recibirá a San Martín de Mendoza, con el que está igualado en la tabla, y tendrá como juez al cordobés Fernando Rekers.

El León perdió sus últimos dos partidos, quedó 7° y buscará volver al triunfo para acercarse o quedar dentro de la zona de clasificación que integran los cinco primeros.

Con Cipolletti no pudo con un jugador más y contra Atenas arrancó ganando pero pagó caro sus errores y se lo dieron vuelta.

Por su parte, Sol de Mayo pudo sumar de visitante al empatar 0 a 0 con Kimberley en Mar del Plata. El Albiceleste se mantiene en el tercer lugar de la Zona 4 con 9 puntos.