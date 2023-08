La única inteligencia verdadera

¡No está en el cuerpo, está en el alma!, efectivamente es de origen espiritual, no es de origen neuronal o biológico, cuando el espíritu se pone en modo biológico, (toma el control de un ser biológico), se divide en multiplicidad de pequeñas zonas sobre el cerebro del ser de que se trate y toma el control del

mismo, (cuerpo).

El cerebro como tal, es material, (materia biológica) y puede tener multiplicidad de sintomatologías o patologías biológicas que afecten las distintas áreas, o multiplicidad de zonas en que se divide el cerebro, estas áreas fueron estudiadas a partir de los mapeos cerebrales, éstas áreas fueron posicionadas en el cerebro con mucha precisión, cuando se las somete a estímulos adecuados, estos estímulos pueden desencadenar distintas sensaciones sensoriales por ej. Emociones, recuerdos, angustias, etc. todos estos sentires no son materiales, no están en el cuerpo, están en el alma. La que responde ante estos estímulos es el alma no el cuerpo. El cerebro no es más que un transductor que permite que del plano espiritual

se tome el control de un ser biológico. Se podría decir aquí si cabe la comparación que el cerebro es el hardware y el espíritu es el software.

Cuando alguien pierde la vida, del cerebro de ese ser no se puede recuperar ninguna información, (sensorial), retomando la última analogía es como si quisieran rescatar un software de un hardware, con todas las memorias borradas y encima sin alimentación eléctrica aplicada.