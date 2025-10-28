La vida es amor, lo demás no existe.

El amor me guía, abriéndome paso

entre la mentira.

Todo lo que quise y se ha marchado

dejando una huella de sueños dorados.

Hoy vivo por ellos, por el sueño vivo

de un amor sagrado.

Amar es valor, es pedir perdón

Yo amé sin razón, en la inmensidad

de vivir sin nada.

Es sentir con calma el mundo de hoy.

Amar es el arte, de vivir aparte

lejos del desastre, sin más que mi alma.

Vibrando al instante, cuando al fin descubro

que detrás del muro, tú también me amas.



Roberto Savasta

DNI 14.251.572