La vida es amor
La vida es amor, lo demás no existe.
El amor me guía, abriéndome paso
entre la mentira.
Todo lo que quise y se ha marchado
dejando una huella de sueños dorados.
Hoy vivo por ellos, por el sueño vivo
de un amor sagrado.
Amar es valor, es pedir perdón
Yo amé sin razón, en la inmensidad
de vivir sin nada.
Es sentir con calma el mundo de hoy.
Amar es el arte, de vivir aparte
lejos del desastre, sin más que mi alma.
Vibrando al instante, cuando al fin descubro
que detrás del muro, tú también me amas.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
