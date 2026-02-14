Ladran Sancho… sobre turismo

Horacio de Azevedo

DNI 4.551.852

VILLA LA ANGOSTURA

Creo que las autoridades turísticas de Neuquén, deberían unificar criterios de opinión.

Digo… que las autoridades provinciales y los gobiernos municipales deberían sostener similares criterios de “evaluación de resultados” sobre la actividad.

¡Villa la Angostura tuvo más del 80 por ciento de ocupación en esta temporada!

Se comprende que dichas autoridades practiquen la máxima del famoso libro de Don Quijote: ”Ladran Sancho… Señal que cabalgamos “…

¡O sea estén, sobre todo, en búsqueda de ladridos !