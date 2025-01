Las boletas de Rentas

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

General Roca

En la mañana del 6 de enero fui a la oficina de rentas a buscar la boletas para el pago del impuesto inmobiliario y no estaban disponibles.

Según el aviso estarían habilitadas para la imputación a partir del día 10 de enero.

Si las mismas, tuvieran aplicado el IPC ya tendrían que estar habilitadas, porque dicho índice se actualiza automáticamente todos los meses y en este caso sería solo una reimpresión

Me temo que la estén dibujando, entre el director de ese organismo, Alejandro Palmieri y el “mago” Alberto Weretilneck, espero que la imagen del dibujo no sea de terror, aunque viniendo de los individuos mencionados yo no espero mucho.

Yo creo que si la imagen no es agradable y es un garabato va a generar en la gente mucho malestar, malestar que puede poner en aprieto a la administración de l gobernador Alberto Weretilneck.