Las disculpas a Venezuela

He pedido disculpas al gobierno venezolano, en momentos en que la embajada israelí y la comunidad judía de Buenos Aires pidió a nuestra jodida justicia que detuvieran el avión venezolano que había arribado con carga y tripulación iraní legal a la Argentina. Como piloto rápidamente comprendí que existía una maniobra del Mossad a órdenes de Washington y no me equivoqué: el envío del avión a EE.UU. es una vergüenza.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este