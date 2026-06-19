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Cartas

Las huellas en mi frente

Carta de Lector

Por Carta de lector

Alejandro De Muro
DNI 5.081.245

Múniz, Buenos Aires

Aquella frente que alguna vez se asemejó a un camino ancho y llano, con sienes devenidas en banquinas, premonitorias de cabellos ensortijados, rebeldes y opuestos a la férrea disciplina del peine, se ha colmado de huellas.
Pareciera que sobre esa imaginaria calzada, con el asfalto aún fresco, se hubiese posado una bandada de gorriones. En número suficiente como para dejar surcos que hablan y me delatan. En cada trazo, un episodio.
Un asombro, una celebración y un desencanto. Un reproche, un encuentro y un anhelo.
Difícil resulta descifrar sus misterios. De todos soy responsable.
De cada uno asumo pasado y presente. Imposible desentenderme, disimular autoría.
Hoy, en el ocaso, clamo por descubrir dignamente, más audaz y menos atribulado, las infinitas respuestas que todavía guardan.


Alejandro De Muro
DNI 5.081.245

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