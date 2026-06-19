El relevo de Manuel Adorni expone el intento oficial de ordenar la comunicación y aliviar la interna

Con la comunicación del Gobierno paralizada desde hace más de tres meses, el presidente, Javier Milei, reemplazó a Manuel Adorni como vocero oficial y designó en su lugar al diputado Adrián Ravier.

Milei reemplaza a Adorni como vocero para destrabar la comunicación del Gobierno

La decisión fue informada por el propio Adorni (quien había conservado su cargo inicial en el Gobierno tras asumir la jefatura de Gabinete) luego de una reunión que mantuvo con Milei esta mañana en la Residencia de Olivos por más de tres horas.

La medida tiene un doble objetivo: retomar el comando de la comunicación gubernamental y el manejo de la agenda pública y, al menos parcialmente, correr a Adorni del centro de la escena.

La imposibilidad de dar a conocer actos de gobierno a partir de la delicada situación del ahora exvocero era uno de los mayores problemas que planteaba buena parte del gabinete de ministros.

La intención es que Ravier absorba la presión mediática, lo cual le daría a los funcionarios margen para hablar de los temas de cada área, teniendo la opción de desligarse de preguntas incómodas.

Por otro lado, Adorni podrá centrar su tarea en la conducción de la jefatura de Gabinete sin tener que exponerse públicamente.

“La Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”, señaló el gobierno en un comunicado.

La designación de Ravier fue celebrada por la totalidad de los ministros del Gabinete y por las diferentes vertientes en pugna en las entrañas libertarias.

El respaldo más significativo y revelador de la medida lo dio la senadora Patricia Bullrich, quien habló de “destrabar” la comunicación.

“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Adrián Ravier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”, lanzó la exministra en una clara bajada de línea del perjuicio que estaba provocando la situación de Adorni.

Desde redes sociales, Santiago Caputo también se sumó al respaldo: “Felicitaciones. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, publicó el asesor presidencial.

Daniel Parisini, uno de los arietes de la comunicación digital de Caputo, conocido como “Gordo Dan”, enfatizó: “Espectacular decisión del gobierno nacional en la actual hora política”.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no se pronunció en forma directa, pero sí lo hizo la cuenta que se le atribuye en redes sociales.

Este cúmulo de declaraciones permite suponer que Ravier ingresará al cargo con un masivo apoyo político.

En las últimas semanas, el ahora portavoz oficial había desplegado una función de “auditor” de la información que se publicaba en los medios de comunicación, con foco en aquellos que eran críticos.

Lo hacía a través de largos posteos en los que combinaba cuestionamientos a los focos con que se trataban algunos temas y coincidencias entre las diferentes interpretaciones, pero siempre deslizando que tenían como objetivo horadar al Gobierno.

Además, creció su participación en canales de TV, radios y streamings defendiendo con énfasis todas las medidas y decisiones del Gobierno nacional.

En el raid mediático de los últimos días, Ravier defendió a Adorni: “En lo formal, la presentación de la declaración jurada se hizo como prometió el Presidente. La buena noticia es que subimos la vara. Y lo triste es que esto oculte el milagro económico”, fueron los conceptos generales que dejó.

De sus palabras se desprende que el caso Adorni está siendo utilizado por la prensa para evitar hablar de la buena marcha de la economía.

Ravier nació en La Pampa en 1978. Es Licenciado en Economía (UBA), Magíster en Economía y Administración (ESEADE) y Doctor en Economía Aplicada (URJC, Madrid). También tiene un amplio recorrido académico en UBA, ESEADE, UCES, USAL y UCA.

Es diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza en la provincia. Si bien tuvo algún cortocircuito en el pasado con Milei, luego la relación se afianzó, incluso antes de la asunción del libertario a la primera magistratura.

Como economista, se define como un liberal clásico, que pretende una mínima participación del Estado. A partir de esta concepción, ocupa el cargo de Director Académico de la Fundación Faro, el think tank de La Libertad Avanza. Esta participación fue la que le permitió acceder a su banca en la Cámara de Diputados.

Por la Ley de Paridad, en su reemplazo corresponde que asuma Martín Matzkin, actual subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, quien figuró tercero en la lista del año pasado. Es cercano a Patricia Bullrich.

Al momento, la Secretaría de Medios quedaría en manos de Javier Lanari.

Corresponsalía Buenos Aires