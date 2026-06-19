Neuquén y el Fixture de Mercado Pago: «Podía interpretarse como captación de apuestas sin autorización»

El “Fixture 2026” de Mercado Pago, la propuesta para pronosticar resultados del Mundial dentro de la billetera virtual, quedó bajo la lupa de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) por su «Torneo de Amigos» que permitía usar dinero entre usuarios. “Tal como estaba redactado al inicio, podía interpretarse como captación de apuestas sin autorización”, afirmó Agustín Li Gambi, director general de Asuntos Jurídicos del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) y presidente de la Comisión Jurídica de ALEA.

A inicios de junio, Mercado Pago presentó «Fixture 2026», una competencia gratuita dentro de su aplicación que permite cargar pronósticos de los partidos del Mundial, sumar puntos, acceder a premios diarios de hasta $20 millones y a un premio final de 50.000 dólares. La iniciativa incluyó además una función llamada «Torneo de Amigos», que habilitaba grupos privados de hasta 50 participantes con montos de dinero simbólicos y transferencias entre usuarios.

ALEA analizó esa modalidad y consideró que la redacción original del torneo se acercaba peligrosamente a una apuesta mutua no autorizada. El organismo envió una nota a Mercado Pago y planteó que la herramienta podía configurar captación de apuestas sin autorización estatal, en violación del 301 bis del Código Penal, que sanciona el juego clandestino. Tras una reunión entre representantes de la empresa y los entes reguladores, la firma aceptó modificar su sistema para evitar sanciones legales.

Del «pozo mínimo» a los «porotos entre amigos»: los cambios que introdujo Mercado Pago

Li Gambi detalló que el problema no se centró en la competencia promocional general, ya que la regulación depende de cada jurisdicción, sino en el apartado del «Torneo de amigos». «La plataforma hablaba de pozos mínimos, de montos simbólicos y de transferencias entre los integrantes del grupo. No usaba la palabra ‘apuesta’, pero el esquema la sugería de manera bastante clara», explicó.

Ante ese escenario, ALEA debatió el tema internamente y resolvió una intimación a la empresa para que revaluara el diseño del producto. Mercado Pago convocó a una reunión con sus equipos legales e institucionales para exponer sus argumentos y escuchar los planteos de los reguladores. «Ellos dijeron que la intención consistió en replicar el clásico Excel de oficina en el que todos cargan resultados durante un Mundial, no ingresar en el terreno propio de los juegos de azar», relató el referente del IJAN.

Tras el intercambio, la compañía ajustó los términos y condiciones y modificó la experiencia de usuario. Eliminó toda referencia a montos de dinero, pozos o transferencias y reemplazó el esquema por una lógica simbólica. «Hoy la herramienta ya no menciona plata. Habla de ‘porotos’ y de que el premio puede ser un abrazo o una invitación a comer entre amigos. De esa manera, sale del encuadre de apuesta y del ámbito de un juego de azar regulado», sostuvo Li Gambi.

Aclaró además que, según la información de la propia empresa y las pruebas que realizaron los organismos, el acceso al Fixture 2026 se limita a mayores de edad. «Desde el primer momento pedimos precisiones sobre la participación de adolescentes. Mercado Pago afirmó que el sistema solo habilita billeteras de adultos y nuestras verificaciones confirmaron que las cuentas de menores no acceden al juego», remarcó el letrado.

La discusión en el Congreso: publicidad, juego ilegal y menores de edad

El caso Mercado Pago se inscribe en un debate más amplio en el Congreso sobre cómo regular el juego online y prevenir la ludopatía, en un contexto de fuerte crecimiento de las apuestas entre adolescentes. Existen dos proyectos centrales: uno con media sanción de Diputados y otro que el Poder Ejecutivo presentó luego en el Senado, con un enfoque distinto.

«El proyecto que obtuvo media sanción recibió muchas críticas desde el sector regulador», señaló Li Gambi. Según el abogado, la iniciativa avanzó sobre competencias exclusivas de las provincias con el argumento de regular la publicidad y la prevención, y además planteó una prohibición casi total de anuncios del juego legal. «Cuando la publicidad del operador legal desaparece, el que gana terreno es el juego ilegal. Esa experiencia ya se vio en países como España», afirmó.

En contraste, valoró de manera positiva el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional. Señaló que se enfoca en dotar de herramientas a organismos como Enacom, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para actuar de forma más eficaz contra las plataformas ilegales. El objetivo central consiste en bloquear sitios clandestinos, cortar los canales de pago que utilizan billeteras virtuales y fijar parámetros claros para la publicidad, sin una prohibición absoluta.

“El problema más grave aparece en el juego online ilegal, donde juegan menores de edad, no existe control, ni garantías para el usuario y los operadores se radican en el exterior”, remarcó Li Gambi. En ese escenario, el abogado insistió en la necesidad de una estrategia coordinada entre entes reguladores provinciales, organismos nacionales y operadores legales del sector.

«La única forma de enfrentar el juego ilegal consiste en un trabajo conjunto y sostenido. El caso de Mercado Pago muestra que, cuando hay diálogo y reglas claras, las plataformas pueden ajustar sus productos sin cruzar la línea de la apuesta clandestina», enfatizó.