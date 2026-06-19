Koopmann respaldó la ley de GNL y lanzó una advertencia: “Si no, el gas seguirá quedando en la roca”

El debate parlamentario por el marco regulatorio del Gas Natural Licuado (GNL) en la Legislatura de Neuquén sumó un nuevo respaldo político clave desde el interior provincial. El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, se pronunció formalmente a favor del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y aseguró que la iniciativa constituye un paso fundamental para consolidar el crecimiento industrial con vistas al año 2030.

A través de un comunicado oficial emitido este viernes 19 de junio, el jefe comunal zapalino defendió el acuerdo técnico y político que selló el gobernador Rolando Figueroa con la conducción de YPF. La normativa bajo análisis en las comisiones de la Legislatura provincial busca dotar de un blindaje normativo y aduanero específico a las megaversiones requeridas para exportar el recurso no convencional hacia los mercados globales.

El reclamo por inversiones y la ventana de oportunidad para Vaca Muerta

Para el mandatario de Zapala, la aprobación legislativa del convenio con la petrolera de bandera es una condición indispensable para viabilizar el potencial geológico de la cuenca neuquina en el mediano plazo.

«Representa una gran posibilidad para seguir impulsando un desarrollo equitativo en cada rincón de nuestro territorio, con empresas neuquinas que puedan crecer y generar más fuentes de empleo para las actuales y futuras generaciones», argumentó Koopmann.

En ese sentido, el intendente lanzó una fuerte advertencia respecto a la urgencia de convalidar las herramientas macroeconómicas antes de que se diluya el interés de los grandes fondos de inversión internacionales. «De lo contrario, el gas seguirá quedando en la roca, desaprovechando la ventana de oportunidades que se abre para la provincia. No podemos dejarla pasar», sentenció.

Vaca Muerta y el debate de la seguridad jurídica en la Legislatura

El posicionamiento de la intendencia de Zapala hizo eje en la necesidad de sostener los atributos históricos que permitieron el despliegue de los yacimientos no convencionales en la Patagonia. Koopmann consideró que el principal desafío de la actual conformación de la Legislatura radica en estructurar normativas que garanticen previsibilidad a los capitales privados.

«Fue justamente la seguridad jurídica que históricamente ofreció nuestra provincia la que permitió que Vaca Muerta siguiera adelante», Carlos Koopmann, intendente de Zapala.

Asimismo, el dirigente remarcó que el impacto socioeconómico del proyecto de GNL no se limitará exclusivamente a las localidades que integran el bloque de la denominada «región productora» de hidrocarburos, sino que generará un efecto derrame a través del fortalecimiento de las cadenas de valor de las economías locales, pymes de servicios y nuevos planes de infraestructura vial y logística en todo el territorio neuquino.

Bloque de intendentes: el respaldo regional a Rolando Figueroa

La declaración pública de Carlos Koopmann no opera de manera aislada en el tablero político provincial. Su adhesión explícita al texto normativo se acopló a los respaldos de peso que manifestaron esta semana los intendentes de la comarca petrolera: Ramón Rioseco (Cutral Co) y Claudio Larraza (Plaza Huincul).

De esta manera, el gobernador Rolando Figueroa logra edificar un frente político transversal de jefes comunales que —más allá de sus respectivas pertenencias partidarias— coinciden en la relevancia estratégica de la ley de GNL para blindar los recursos locales, apuntalar las regalías futuras y acelerar los plazos de inserción de los activos argentinos en los puertos del exterior.