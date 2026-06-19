Un futbolista de España volvía a la concentración, quiso ingresar y no lo reconocieron

Borja Iglesias habla con un empleado de seguridad para poder ingresar a la concentración de España.

El delantero de la selección española Borja Iglesias regresaba a la concentración luego de disfrutar del día libre por la ciudad de Tennessee y se encontró con algo inesperado. Al momento de ingresar al predio le negaron el acceso, en una situación que sorprendió a todos los que lo rodeaban.

Luego del empate 0 a 0 ante Cabo Verde, el entrenador Luis de la Fuente les dio un día libre a los jugadores para disfrutar con sus familias y descansar. Así fue como el centrodelantero del Celta de Vigo se llevó todos los flashes y se hizo viral en redes sociales.

El delantero de España que no pudo ingresar a la concentración porque no lo reconoció el personal de seguridad

Cuando regresaba al búnker de La Roja se produjo el episodio que se viralizó en redes. Los encargados de la seguridad, no identificaron al futbolista y le bloquearon el ingreso al predio.

Borja Iglesias no entendía nada. Sorprendido por la situación, intentó explicar quién era desde detrás de las vallas que delimitaban el perímetro del hotel. “Soy jugador de la selección. Necesito entrar”, expresó en inglés ante los agentes que no cedían.

😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento… porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

“¿Tienes pase? ¿Eres jugador?”, le consultaron los efectivos, mientras algunos de los allí presentes intervenían para aclarar la situación. “Es un jugador de la selección”, insistieron los hinchas y periodistas que observaban la escena desde cerca.

El futbolista estaba desconcertado y no conseguía resolver la situación. Se lo veía con un teléfono celular, seguramente llamando a alguien de la delegación. El intercambio continuó con una nueva pregunta. “¿Cómo te llamas?”, preguntaron desde el control. “Borja Iglesias”, respondió el atacante.

De fondo, varias personas repetían su nombre para intentar convencer a los responsables del acceso. La situación fue insólita, pero finalmente se resolvió.

Vale recordar que en la segunda fecha del Mundial, España se medirá ante Arabia Saudita el domingo 21 a las 13 de Argentina. Y cerrará el grupo ante la selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, el viernes 26 a las 21.