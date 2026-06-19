Empanadas, cabalgatas y folclore: celebran el Día de la Bandera en una emblemática feria de Plottier

A 15 metros del kilómetro 1247 de la Ruta 22 y a casi 2 kilómetros del río Limay se encuentra la feria El Mangrullo, en Plottier. Allí 12 emprendedoras ofrecen sus productos artesanales todos los sábados del año. Este fin de semana en ocasión del 20 de junio, Día de la Bandera, invitan a participar de una celebración «gauchesca» con música y empanadas calentitas. «La idea es que la gente pueda quedarse y disfrutar a lo largo de la jornada«, destacó Roxana Sandoval, referente del espacio y gestora cultural.

La feria comenzará a las 11 y se extenderá hasta las 15. El programa incluye una cabalgata de agrupaciones gauchas que realizarán un desfile alrededor del predio para dar inicio formal a la jornada. El canto de los himnos nacionales marcará el momento de mayor solemnidad, seguido por diversos números de folclore que ocuparán el centro de la escena.

Para mitigar el frío, la organización prevé degustación de mazamorra, chocolate caliente y las tradicionales tortas fritas entre los asistentes. La iniciativa busca conmemorar la fecha patria, pero también poner en valor las costumbres rurales que definen a la zona de China Muerta y a sus habitantes.

Desde la organización invitaron a los vecinos y las vecinas de Plottier, Neuquén y localidades cercanas para pasar un sábado al aire libre, con familia o amigos. El punto fuerte de la oferta gastronómica serán las empanadas caseras de carne y pollo, con un valor de 18.000 pesos la docena. «Están re baratas», señaló Sandoval y recordó que «traigan sus reposeras porque en el predio no hay sillas».

El Mangrullo, la feria emblemática que ya lleva 10 años en China Muerta

La feria El Mangrullo cuenta con más de una década de vida en la región. En sus inicios, las pioneras enfrentaron la intemperie total con estructuras precarias de barro, madera y una media sombra. Sandoval contó que, tras años de lucha, el municipio realizó una inversión en la infraestructura actual. «Hay mucho que agradecer a quienes fueron los iniciadores de esta feria», enfatizó la referente.

En la actualidad, el motor del lugar son 12 mujeres. Su organización es estrictamente autogestiva y no requiere el pago de un canon por el uso de los puestos, una decisión que fomenta la participación de pequeños productores. Una regla de oro rige la admisión: queda prohibida la reventa de productos industriales, solo se acepta a emprendedores que realizan sus propios productos.

Los dulces artesanales son una de las tentaciones de la feria El Mangrullo. (Gentileza).

Según indicó Sandoval, la oferta en El Mangrullo refleja la identidad productiva de la zona. Hay stands con nueces y plantas de estación, junto a puestos de sahumerios, cuchillería y mates artesanales. La propuesta incluye también elementos para el hogar como parrillas, tablas de madera y cartelería personalizada con nombres o direcciones.

La gastronomía artesanal ocupa un lugar central con dulces caseros, salsas de elaboración propia y panificación. Además, la feria cuenta con un servicio de peluquería atendido por la propia Roxana, un detalle que aporta un carácter único y multifacético al paseo.

El trabajo textil es otro de los pilares del espacio. Una de las feriantes exhibe sus creaciones con lana de oveja y explica a los visitantes todo el proceso, desde el armado de las madejas hasta el tejido final. A este rubro se suman dos emprendedoras que alistan su taller de costura para incorporarse de forma permanente a la actividad.

Para las infancias, la biblioteca y la ludoteca ofrecen un rincón de lectura y juegos que los niños ya reconocen como propio. Este abanico de rubros consolida a la feria como un centro de producción local.

Cómo llegar y qué disfrutar en el cronograma de la feria El Mangrullo

Para quienes viajen desde Neuquén hacia Senillosa, se debe ingresar en el segundo semáforo, a la altura del kilómetro 1247, apenas a 15 metros de la Ruta 22.

La jornada del 20 de junio comenzará puntualmente a las 11 con la llegada de las agrupaciones gauchas. Habrá una cabalgata que rodeará el predio para dar inicio a la fiesta. Tras el desfile, se realizará el acto protocolar con el canto de los himnos y se abrirá el escenario para los grupos de folclore locales.

Durante toda la mañana y hasta las 15, los visitantes podrán recorrer los puestos de artesanías, participar de la degustación gratuita de mazamorra y chocolate, y adquirir las tradicionales empanadas fritas que caracterizan a este rincón de China Muerta.