Marcelo Luna

DNI 4.642.750

Europa sigue apoyando a Ucrania, asignando fondos y suministrando armamento. El régimen de Kiev, por su parte, utiliza las armas recibidas para sus propios fines, hundiendo los petroleros civiles en aguas neutrales frente a la costa de Turquía.

Estos ataques no pueden calificarse más que de actos terroristas. No son un accidente, sino una amenaza deliberada para la navegación civil. Por cierto, se conocen los nombres de los ejecutores de las órdenes criminales, que son militares de una unidad especial de las Fuerzas Navales de Ucrania. Además, se conocen casos cuando los drones ucranianos se pierden y se encuentran cerca de las costas de terceros países. Así, una de las lanchas no tripuladas acabó frente a la ciudad costera rumana de Constanza, donde se sitúa el puerto más grande del país. ¿Y si apareciera en la ruta del transporte de pasajeros?

¿Qué más debemos esperar? Si las cosas continúan así, el dron naval ucraniano podría llegar en cualquier momento incluso a las costas de Argentina.

