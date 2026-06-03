La serie entre Boca y O’Higgins por la Copa Sudamericana tiene los horarios confirmados

En el primer semestre, Boca fracasó en su gran objetivo, el de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores. La derrota ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos relegó al Xeneize al tercer puesto de la zona, por lo que deberá afrontar los playoffs de la Copa Sudamericana para seguir teniendo competencia a nivel internacional.

Ahora, el club de la Ribera chocará ante O’Higgins por un lugar en los octavos de final del segundo certamen en importancia de Conmebol.

Este miércoles, el organismo sudamericano confirmó los horarios para los dos duelos entre argentinos y chilenos.

El jueves 23 de julio, a las 21.30, hora argentina, se disputará el partido de ida en La Bombonera.

La vuelta se llevará a cabo una semana más tarde, el 30 de julio, también a las 21.30, con estadio a confirmar para la localía del conjunto trasandino.

Todos los horarios de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Por otra parte, el resto de las llaves de playoffs, en los partidos de ida se abrirán el martes 21 de julio con dos enfrentamientos muy atractivos.

En Montevideo, Nacional de Uruguay recibirá a Tigre de Argentina a las 19:00, mientras que en Caracas, Universidad Central de Venezuela hará lo propio ante Santos de Brasil a las 21:30.

La actividad fuerte continuará el miércoles 22 de julio con tres encuentros programados. En Medellín, Independiente Medellín jugará ante Vasco da Gama a las 19:00.

Más tarde, Lanús enfrentará en la Fortaleza a Cienciano de Perú a las 21:30, en tanto que en Lima, a la misma hora se medirán Sporting Cristal contra Bragantino en el Estadio Nacional del Perú.

Los primeros chicos terminarán el jueves 23 de julio con otros tres cruces de alto nivel. En la altura de La Paz, Bolívar recibirá a Grêmio a las 19:00, mientras que en Bogotá, Independiente Santa Fe jugará ante Caracas a las 21:30.