Ni Una Menos: multitudinaria marcha en Roca con reclamos por justicia y más políticas de protección

Una multitud se movilizó este miércoles por las calles del centro de General Roca en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, con fuertes reclamos por justicia para las víctimas de femicidios y pedidos de mayores políticas públicas de prevención y protección.

La convocatoria reunió a organizaciones sociales, feministas, sindicales y vecinos que marcharon para visibilizar la problemática de la violencia de género y exigir respuestas concretas por parte del Estado.

Uno de los ejes centrales de la movilización fue el pedido de justicia por los recientes casos de femicidio, entre ellos el de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y el de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones.

Durante la marcha, hubo expresiones por la falta de políticas estatales destinadas a prevenir situaciones de violencia y garantizar una actuación eficaz de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

Marcha Ni Una Menos en Roca. Foto: Andrés Maripe.

«Hay que estar en la calle»

Gabriela De Gregorio dialogó con Diario RIO NEGRO Y destacó la importancia de sostener la presencia en el espacio público para visibilizar los reclamos.

«Vengo desde siempre, desde la primera marcha. En aquella época venía con mi hijo que estaba en la primaria y no falté nunca porque creo que hay que estar», expresó. También sostuvo que, aunque las movilizaciones no siempre alcanzan para resolver los problemas estructurales, siguen siendo una herramienta indispensable para generar cambios.

«No sé si la lucha en la calle es suficiente, pero sí es necesaria. Si no estamos en la calle no se nota. Es una herramienta de presión que tenemos las mujeres, los feminismos y la comunidad en general. No queremos una más», remarcó.

Marcha Ni Una Menos en Roca. Foto: Andrés Maripe.

Reclamo por políticas públicas

Por su parte, Lara Ferrini, integrante de la Campaña por la Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres y las Disidencias y de la Asamblea Transfeminista que organizó la movilización, advirtió sobre un retroceso en materia de derechos y asistencia estatal.

«Estamos a 11 años del primer 3 de junio y estamos incluso peor que aquel 2015. Hemos retrocedido en una cantidad de derechos, con un Gobierno nacional que eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y quitó políticas públicas que ayudaban a mujeres en situación de violencia», afirmó.

Ferrini señaló que actualmente existe una ausencia de herramientas estatales para abordar la problemática. «Hoy estamos en una situación sin políticas públicas, con un Estado totalmente ausente. Por eso seguimos saliendo a reclamar», sostuvo.

«Después del femicidio de Agostina, que creo que nos convoca a todos, todas y todes, necesitamos volver a poner el tema sobre la mesa», indicó.

Marcha Ni Una Menos en Roca. Foto: Andrés Maripe.

Rechazo al proyecto sobre falsas denuncias

Otro de los puntos centrales de la marcha fue el rechazo al proyecto de ley sobre «falsas denuncias», proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada, junto al actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. El mismo propone aumentar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en causas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales y situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.

Ferrini cuestionó la iniciativa y aseguró que podría desalentar a las víctimas a denunciar.

«Las falsas denuncias son mínimas, representan alrededor del 0,9%. Muchas mujeres no se animan a denunciar y este proyecto no ayuda en este contexto», afirmó.

«Necesitamos presupuesto para prevenir»

Con una crítica hacia el estado, exigieron mayores recursos económicos para combatir la violencia de género y asistir a las víctimas.

«Necesitamos presupuesto para la emergencia. Necesitamos refugios y herramientas para sacar a las mujeres de situaciones de violencia», sostuvo Ferrini.

Además, recordó que la mayoría de los femicidios ocurren dentro del entorno cercano de las víctimas.

«La mayoría de los femicidios suceden dentro de las casas y en manos de personas cercanas. El caso de Agostina ocurrió en manos de alguien que era conocido por la familia. No fue un hecho al azar en la calle. Por eso necesitamos políticas de prevención y acompañamiento», concluyó.