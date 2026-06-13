Violenta pelea en El Cóndor: ordenan la internación provisional del hombre acusado de herir a cinco personas

La Justicia de Río Negro dispuso la internación provisional de un hombre investigado por haber provocado lesiones cortantes a cinco personas durante una violenta secuencia ocurrida en el balneario El Cóndor. La medida fue solicitada por la Fiscalía y acompañada por la Defensa Pública debido al delicado estado de salud del acusado y a los indicios sobre posibles padecimientos de salud mental.

La audiencia se realizó el viernes de manera virtual mediante la plataforma Zoom. El imputado permanece internado en estado grave en la unidad de terapia intensiva del Hospital Artémides Zatti, bajo coma farmacológico inducido.

Según detalló la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la zona céntrica del balneario cuando el hombre protagonizó una discusión con dos personas que derivó en un forcejeo. En ese contexto, habría utilizado un cuchillo o un cúter para atacarlas y causarles heridas de diversa consideración. Ambas víctimas permanecen internadas y una de ellas continúa en terapia intensiva.

La situación fue advertida rápidamente por efectivos policiales debido a que el episodio ocurrió a escasos metros de la subcomisaría de El Cóndor. Durante el procedimiento de detención, el acusado también habría lesionado a tres agentes policiales, quienes sufrieron heridas cortantes de distinta gravedad.

La investigación comenzó de inmediato con la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y efectivos policiales. La fiscal Paula de Luque y el fiscal adjunto Pablo Peralta se trasladaron al balneario para coordinar las primeras diligencias, entrevistar a las personas damnificadas y continuar con las actuaciones en el hospital.

Durante las primeras averiguaciones surgieron elementos que indicarían que el hombre presenta problemas de salud mental. Diversos testimonios incorporados al expediente señalaron que durante el episodio manifestaba expresiones incoherentes.

La defensora pública Carolina Llano adhirió al pedido de la Fiscalía y explicó que, si bien todavía no existe un dictamen pericial debido a la imposibilidad de realizarlo por el estado de salud del imputado, era necesario adoptar una medida urgente para garantizar la atención médica y resguardar su integridad física.

Finalmente, el juez de Garantías hizo lugar al planteo conjunto y ordenó la internación provisional con custodia permanente por el plazo de diez días, medida que podrá ser revisada según la evolución médica del acusado.

Además, y en cumplimiento de los principios establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental, dispuso la reserva de cualquier dato que permita identificar al hombre investigado.

Qué establece la ley

La internación provisional está contemplada en el artículo 116 del Código Procesal Penal de Río Negro. La norma prevé que una persona imputada pueda ser internada en un establecimiento asistencial cuando exista riesgo para la seguridad o corresponda una medida cautelar, siempre que se acredite mediante una pericia una grave alteración de sus facultades mentales.

En este caso, tanto la Fiscalía como la Defensa señalaron que aún no fue posible realizar ese estudio debido a que el acusado permanece internado en terapia intensiva bajo sedación farmacológica.