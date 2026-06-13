Rally Regional: Sabas puso primera y marca el ritmo en Los Menucos

Facundo Sabas se adelantó por los caminos menuquenses. (Gentileza Omar de lo Santos)

En una jornada marcada por las bajas temperaturas, el Rally Ciudad de Los Menucos puso primera. La cuarta fecha del Regional entregó la primera etapa por los caminos de la Línea Sur rionegrina.

Un total de 34 máquinas fueron de la partida y abandonaron 6 binomios al cabo de las primeras 4 pruebas especiales.

El neuquino Facundo Sabas se quedó con la primera parte en los exigentes recorridos de Los Menucos. El líder, junto a su navegante Mauro Pozzebon, se impone en la clasificación general con un registro de 31.39.2seg. para quedarse también con el primer lugar en su categoría la Clase A8.

A doce segundos se ubica como escolta el experimentado Omar Kovacevich con el Ford Ka. El piloto chubutense hizo valer su experiencia para mantenerse en el podio y ser el puntero en la RC5, por lo que dará pelea en la segunda etapa.

El tercero es Esequiel Klein a unos 36 segundos del puntero Sabas. Klein manda en su división la A6.

En el cuarto puesto aparece Mauro Debasa y quinto está Lucas Craievich. En la N1 es primero Agustín Pistagnesi y Octavio Fernández marca el ritmo en la N2.

Este domingo es el turno de la segunda etapa, que será determinante.