Lo importante en este fin de año

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Estimado Sr. Director:

A horas de los festejos de las fiestas de fin de año, sería bueno recordar que lo más valioso en la vida no se compra ni se vende: el amor, el encuentro con nuestros seres queridos y la unidad familiar llenan de sentido estas celebraciones.

Que en la mesa de los argentinos no falte el pan, reine la paz y el afecto sincero.

Es lo mejor que nos puede pasar en estos días festivos, mientras nos disponemos a recibir el nuevo año.

¡Felices fiestas!

Saludos cordiales,