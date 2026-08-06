Los gestos solidarios de Perú

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

La nueva presidenta del Perú asumió el cargo rodeada de referentes de la derecha latinoamericana, entre ellos el presidente Javier Milei, quien había regresado recientemente al país tras protagonizar nuevos enfrentamientos verbales con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

A mi juicio, una vez más ofreció un triste espectáculo con sus gritos, gestos y actitudes, privilegiando la exposición mediática por sobre la responsabilidad institucional. Son conductas que, lejos de fortalecer la imagen de la Argentina, la deterioran ante el mundo.

Mientras tanto, el expresidente peruano Pedro Castillo continúa detenido acusado de intentar alterar el orden constitucional.

Para muchos de sus seguidores, su principal pecado fue representar a los sectores más humildes y trabajadores, simbolizado incluso en el tradicional sombrero campesino que utilizaba, un gesto que despertó el rechazo de parte de la dirigencia política peruana.

Más allá de las diferencias políticas, quiero recordar el gesto de solidaridad que el pueblo peruano tuvo con nuestro país durante la Guerra de Malvinas, cuando envió una escuadrilla de sus mejores aviones en apoyo de la Argentina. Esa actitud de hermandad entre nuestros pueblos merece ser recordada.

