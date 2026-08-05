Soria se opone al proyecto de Propiedad Privada pese al retiro del capítulo de Tierras: «Perjudica el desarrollo nacional»

Martín Soria, senador nacional por Río Negro.

El senador nacional rionegrino Martín Soria (Unión por la Patria) se manifestó en contra del proyecto de ley de Propiedad Privada, al considerar que incluso sin el capítulo 3, que liberalizada la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, » es muy perjudicial para el desarrollo nacional».

El senador destacó que el Gobierno nacional «Forzado por el 80% de la población que claramente se opone a la entrega del país, el gobierno de Milei tuvo que retirar del proyecto que tratará mañana el Senado de la nación el capítulo 3, el cual pretendía habilitar la venta irrestricta de territorio nacional a extranjeros Evidentemente en la decisión también influyó la falta de acompañamiento de la mayoría de los gobernadores» aunque hizo excepción del rionegrino Alberto Weretilneck, que «en las últimas horas fue el único que quedó apoyando públicamente la extranjerización de Milei, y llegó a decir que en nuestra provincia no hay tierras en manos de extranjeros» agregó.

«Debe ser el único que no se enteró de la confesión en sede judicial del polista santafesino, Barbarucci, que reveló que recibió una donación de 2 millones de dólares del gobierno del Reino de Qatar para comprar 14 mil hectáreas cerca de San Carlos de Bariloche», argumentó Soria.

De cara a la sesión que comenzará hoy a las 14, anticipó la oposición de su bloque a la iniciativa, pese a los cambios. «No obstante la marcha atrás del Gobierno Nacional, en la Ley quedan otros capítulos que son perjudiciales para el desarrollo nacional. El capítulo 1 modifica la Ley N° 21.499 de Expropiaciones busca blindar las privatizaciones de empresas del Estado que tanto impulsan. Pretenden garantizarle el lucro cesante a quienes se queden con el patrimonio argentino privatizado para que los argentinos nunca más podamos recuperar las empresas que regaló a los poquitos privilegiados por este gobierno cuando Milei ya no esté. Por otra parte, a través del capítulo 4 buscan modificar la Ley 26.815 del Manejo del fuego para que en los terrenos afectados por los incendios forestales intencionales que tanto daño hacen a nuestra provincia puedan asentarse la especulación y el negocio inmobiliario» destacó el legislador nacional.

Soria lamentó que muchos sectores dialoguistas parecieran haberse conformado con el retiro del polémico capítulo y ahora estén dispuestos a aprobar el proyecto, que pese a los cambios «sigue siendo muy malo», finalizó.

Optimismo libertario

Al respecto, en el sector libertario eran anoche más optimistas sobre el futuro del proyecto, ya que, si bien el retiro del capítulo 3 fue un golpe político para el oficialismo, habría consenso entre los aliados para aprobar el resto de la iniciativa.

Fuentes de ese sector indicaron en un documento interno que en la misma reunión de bloques integrado por los 44 senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, en la que se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto se acordó que «la postergación no implica su eliminación total del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes».

En la reunión también se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley hoy, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio.

Se destacó que «el consenso alcanzado demuestra la madurez política de una mayoría parlamentaria comprometida con impulsar reformas estructurales sin resignar la búsqueda de acuerdos duraderos» explicaron desde el sector libertario. En ese marco, se señaló que el Congreso «tiene por delante una agenda legislativa extensa y que el capítulo referido a la Ley de Tierras continuará siendo trabajado hasta lograr una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible».

La decisión además, «refleja el compromiso del bloque de los 44 con una dinámica de trabajo basada en el diálogo, la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de iniciativas que otorguen mayor seguridad jurídica, respetando el carácter federal de las decisiones y garantizando un debate legislativo serio y responsable» concluyó la dirigencia oficialista.