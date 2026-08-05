El primer buque del proyecto de GNL inició su preparación final para llegar a Río Negro

El Hilli Episeyo cuenta con una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL.

El Hilli Episeyo, el primer buque del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) impulsado por Southern Energy, inició su traslado desde Camerún hacia Singapur, donde será sometido a un proceso de mantenimiento, modernización y reacondicionamiento antes de su llegada al Golfo San Matías.

La partida de la unidad flotante representa un nuevo avance en el cronograma del proyecto que busca convertir a la costa de Río Negro en una plataforma estratégica para la producción y exportación de GNL elaborado a partir del gas de Vaca Muerta.

Luego de ocho años de operación frente a las costas de Camerún, el buque de Golar LNG será trasladado al astillero Seatrium, en Singapur. Allí se realizarán tareas de mantenimiento, extensión de su vida útil y adecuación de sus sistemas para su futura operación frente a las costas rionegrinas.

La capacidad del Hilli Episeyo

El Hilli Episeyo cuenta con una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a unos 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Su llegada al Golfo San Matías está prevista para mediados de 2027, mientras que el inicio de las operaciones comerciales se proyecta para fines de ese mismo año.

La unidad estará vinculada durante 20 años al proyecto de Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

En una segunda etapa se incorporará el buque MKII. Con ambas unidades en funcionamiento, el proyecto alcanzará una capacidad conjunta cercana a los 6 millones de toneladas de GNL por año.

Infraestructura para exportar gas desde Río Negro

El avance del Hilli Episeyo forma parte de las obras e inversiones necesarias para conectar la producción de gas con la futura terminal flotante.

El proyecto contempla el desarrollo de infraestructura terrestre y submarina, instalaciones de compresión y sistemas de amarre frente a la costa rionegrina.

La iniciativa busca posicionar al Golfo San Matías como un punto estratégico para la exportación de energía argentina y fortalecer el desarrollo portuario, logístico e industrial de la Región Atlántica.