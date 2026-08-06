La arbitrariedad como sistema de gestión

Pablo Chamatrópulos

Presidente de Podemos Bariloche.

Semanas atrás pasó algo que no fue un hecho aislado, fue un síntoma. Te resumo la historia: un intendente impulsa una consulta popular. La Justicia se la frena por exceder sus atribuciones y él avanza igual. El Concejo Deliberante aprueba una ordenanza para proteger un patrimonio de la ciudad, y el mismo intendente la veta.

Un organismo de control lo sanciona por no respetar ni sus propios permisos, y desde el municipio responden que “no es una multa sino un pedido de explicaciones”.

¿Cómo se llama la obra?: avasallar las instituciones y erosionar nuestra calidad democrática.

¿De qué hablamos? De la tala de árboles que bordean el Nahuel Huapi.

Pero no nos centremos ahora en el hecho que ya ocurrió, pongamos el foco en lo que esto dejó expuesto: en Bariloche, ¿hay participación real? ¿Se escuchan las voces de los ciudadanos? ¿Se respeta la división de poderes o se gobierna con arbitrariedad, acudiendo a las normas cuando conviene y evitándolas cuando no?.

La participación ciudadana no puede depender de la buena voluntad de quien gobierna. Si un intendente puede vetar lo que vota el Concejo, ignorar lo que dice la Justicia y desoír a un organismo de control, el problema no es ese intendente. El problema es que se lo permitimos.

No naturalicemos que gobernar sea sinónimo de discrecionalidad. Exijamos reglas que no dependan de quién esté sentado en el sillón municipal. Una ciudad moderna y desarrollada se mide, también, por su calidad institucional, sus mecanismos de participación, su capacidad de controlar al poder y su respeto por las instituciones.

Repensemos todo esto para que los grandes cambios de la ciudad no dependan de la arbitrariedad de quien gobierna.

Pensar la Bariloche de los próximos 20 años también es pensar esto.

