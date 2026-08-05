Cutral Co y Plaza Huincul volvieron a teñirse de blanco

Una vez más, la nieve se hizo presente desde la tarde del miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul. Las intensas precipitaciones de lluvia en la mañana dieron paso a los copos de nieve que se acumularon y se mantuvieron avanzadas las horas. El tránsito vehicular se complicó por las condiciones, en especial, en los sectores donde escurre el agua.

La presencia de nieve sorprendió también a los centenares de transportistas que están varados y aguardan en las dos ciudades la posibilidad de continuar viaje hacia Chile.

El pronóstico que anunciaba la presencia de lluvias durante el día, se adelantó con la caída de precipitación nívea que estaba prevista hacia la noche. De a poco, comenzó a cubrirse toda la superficie y la calidad de nieve hizo que comenzara a acumularse.

En el caso de la secretaría de Protección Civil de Cutral Co y sus pares de Plaza Huincul, reforzaron la asistencia para los choferes que todavía están en las filas, a la espera que se habilite el paso internacional Pino Hachado. Sin embargo, hoy, no hubo posibilidad porque estuvo cerrado desde la mañana, sin que hubiera una ventana de tiempo para avanzar rumbo al país trasandino.

Mientras que el sindicato de Camioneros -como los días anteriores- continuaban en el sector colaborando con los conductores varados.

A las 18, los datos daban cuenta de una temperatura de 1° Centígrado y la sensación térmica de 3° bajo cero, con 100 % de humedad.

Desde Vialidad Nacional, el reporte de las 18 informó que para las rutas nacionales de Neuquén se deben extremar las precauciones para circular.

Además, es obligatoria la portación de cadenas físicas y no salir a menos que sea de extrema necesidad. Se sugirió mantenerse informado a través de los canales oficiales de la propia dirección.