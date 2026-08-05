El Plan Pehuén comenzó en una escuela rural y llevará tecnología a todo Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles en la Escuela Primaria Nº 47 de Cayanta el inicio del Plan Pehuén, el programa provincial que busca modernizar el equipamiento tecnológico de todos los establecimientos educativos de Neuquén. La actividad coincidió con la reinauguración del edificio escolar, que fue remodelado y ampliado tras una inversión de 315 millones de pesos.

Plan Pehuén: comenzó la entrega de computadoras para escuelas neuquinas

«Acá comienza a ejecutarse el Plan Pehuén. Comienza desde Cayanta, una escuela humilde, con cinco alumnos, pero con todo el compromiso y el amor que nosotros necesitamos para hacer grande esta provincia», afirmó el mandatario durante el acto.

El plan contempla la distribución de 40.000 netbooks, 7.000 tablets y otros equipos tecnológicos de última generación. Las primeras 19.000 computadoras ya llegaron a la provincia y comenzaron a distribuirse en escuelas de todo el territorio. Figueroa explicó que los dos primeros contenedores forman parte de un total de 70 que arribarán para equipar los establecimientos educativos y reducir la brecha digital.

El gobernador sostuvo que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su lugar de residencia, y vinculó la inversión educativa con el desarrollo del interior y el arraigo de las familias. Además, destacó el alcance de las becas Gregorio Álvarez y las obras de infraestructura escolar que lleva adelante la provincia.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, remarcó que la primera entrega del Plan Pehuén se realizó en Cayanta como muestra de que «la educación es prioridad» en toda la provincia. También señaló que el programa incluirá capacitación docente para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas.

La Escuela Nº 47, con más de un siglo de historia y una matrícula de seis estudiantes, reabrió sus puertas con un edificio renovado, un nuevo playón deportivo y mejoras integrales. Además, se anunció que el establecimiento será conectado a la red de gas natural durante el próximo verano.