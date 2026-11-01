Lucha contra el cáncer de mama

Carlos Oscar Hernalz​ DNI 7.399.269

Cipolletti

Momento importante que hoy comparten muchas mujeres del mundo y muy especialmente las de nuestro país.

Padecer esta cruel enfermedad es no sólo doloroso para quienes la tienen, sino también para todos las que compartimos su dolor.

No se desalienten, no caigan en la depresión, en tener angustia, desazón, que el cáncer de mama también puede erradicarse. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo, sobre todo para mejorar vuestro padecimiento y en algunos casos eliminarlo totalmente.

Lo importante es saber que no se encuentran solas, sino que están rodeadas afecto y que continúan siempre a nuestro lado, dando lo mejor de sí para amortiguar este dolor.

Mujeres, tienen fuerza y agallas para sobrellevar esto que hoy están viviendo.

Creo que no todo en esta vida es imposible.

Mientras hay vida hay esperanza. En esta semana tan particular quiero expresar mi reconocimiento a todas las mujeres que han organizado esta importante reunión para concientizarnos de la importancia de tratar el cáncer de mama.

Reciban todas mi mayor afecto y mi deseo de pronta recuperación.

Un fuerte beso y abrazo.