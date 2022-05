Lujos en un país en crisis

Daniel E. Correa DNI 7.597.694

NEUQUÉN

Pese a la situación que se vive el país el Gobierno Nacional y sus colaboradores más cercanos siguen viviendo en un contexto paralelo que parece irreal.

Si revisamos la historia muchas cosas nos hacen recordar a las épocas de Luis XVI previas a la revolución francesa. En esos momentos el rey tenía el poder absoluto, Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Mientras tanto en el Palacio de Versalles se continuaba viviendo con una pompa de lujos y los nobles allegados al poder disfrutaban de importantes rentas.

¿Esto tiene algunas similitudes con nuestro presente?

Nos sorprende que el Presidente Alberto Fernández haya encargado la compra de un nuevo avión presidencial de elevado valor.

El Jefe de Gabinete José Luis Manzur emprendió un viaje con su esposa a los Estados Unidos de Norteamérica en plena tratativa del Ministro de Economía con el FMI en octubre de 2021. El avión en que fue es el jet de la provincia de Tucumán, que el mismo siendo gobernado hiciera comprar. Para este viaje se tuvo que contratar pilotos con habilitación para vuelos internacionales. El costo estimado de dicho viaje entre combustible, derechos de aeropuertos y otros se estimó entre 70.000 a 100.00 dólares. ¿Era importante fuera él y con ese costo mientras estaba el ministro del área específica?

Recientemente el ministro del interior Eduardo de Pedro viajó a Israel acompañado de siete gobernadores afines y dos ministros. Se interesaron en temas del aprovechamiento del agua y de producción de alimentos. Los recursos del agua son totalmente diferentes en Israel que los de nuestro país. Allí con grandes áreas de desierto y escasez de ese elemento han desarrollado una tecnología para el aprovechamiento y la desalinización de agua del mar. Por el otro lado aquí con la intensa carga impositiva sobre la agricultura los productores se plantean si se justifica incrementar la superficie cultivada. ¿No hay bastantes problemas en nuestro país dentro de su área para que el Ministro del Interior viaje y gaste con una extensa comitiva abandonado sus funciones específicas?

Nuestros representantes en las dos cámaras del Congreso además de tener importantes sueldos (conocida como dieta), que se reajustan ellos mismos periódicamente, cuentan con gastos de representación y reintegros por pasajes no usados. A esto debemos sumar un sinfín de asesores y ayudantes que en el caso de los senadores son un promedio de 20 por senador y en diputados 8, totalizando un numero de 3.621, lo cual conlleva un elevado gasto. No podemos negar que algunos de esos cargos se requieren, pero esto nos lleva a pensar si esta cantidad no es excesiva.

Estas situaciones representan una pequeña muestra de los gastos a evitar en un país con profunda crisis económica y social, que no solo se da a nivel del Gobierno central sino también en muchas provincias.

Deberían los gobernantes llamarse a la razón restringiendo gastos innecesarios, buscando contribuir en este momento en que mucha gente sufre privaciones de las condiciones esenciales para una adecuada vida.