Turismo en Conesa: naturaleza, historia y los paisajes más lindos para descubrir

El puente sobre el río Negro, una obra emblemática y fundamental para la integración patagónica.

Bajo la concepción de desarrollo integral, el turismo y la historia de Conesa se vinculan de manera indivisible a través del patrimonio histórico productivo y la geografía fluvial local.

Por ello, este hermoso pueblo del Valle inferior rionegrino es digno de ser conocido por aquellos que son o viven más allá de los límites de esta comunidad. Y de sus propios vecinos también siempre está la necesidad de volver a recorrerlos y recordar su historia para vivenciarla y transmitirla.

La historia conesina, íntimamente ligada al río Negro y a la colonización de las colonias rurales, tiene su hito fundacional en la instalación del Ingenio San Lorenzo en 1929, la primera fábrica de azúcar de remolacha del país que modeló la infraestructura de la región.

Así lucía en la década del ´20 del siglo pasado el Ingenio Azucarero San Lorenzo, un eslabón doloroso para la historia local y regional. Recorrer lo que quedó de aquella industria que fue fundamental y prometía más desarrollo es una cita obligada para el vecino y el visitante.

Hoy se sigue consolidando una oferta turística basada en el circuito del Patrimonio Histórico, integrado por las Ruinas del ex Ingenio, el Casco de la Estancia La Luisa -con su chalet señorial, usina y antiguos galpones- y la histórica Capilla de San Juan (1933).

A este eje se asocia el turismo de naturaleza y recreación que proveen el imponente río Negro, el Camping Municipal y los balnearios turísticos La Ribera y Jorge Lavezzo, ideales para la práctica de pesca, actividades náuticas y observación de aves.

El gran punto de encuentro cultural de esta identidad se plasma cada año en este mes, octubre, con la Fiesta Provincial del Agricultor, donde el turismo regional se conecta directamente con el perfil laburante de nuestro valle.

Este calendario turístico pronto sumará un nuevo e importante hito con la realización del Primer Encuentro de Rodanteros en nuestra localidad, un evento que atraerá a viajeros de todo el país y potenciará la economía de nuestros comercios.

Con una mirada hacia delante desde la comuna se proyecta un nuevo atractivo estratégico mediante la recuperación del inmueble de la ex Cooperativa Vitivinícola «La Llave del Sur», donde se instalará un Centro Cultural y un anfiteatro que integrará un paseo de artesanos, patio gastronómico y una feria de productores locales en sintonía con el Programa Nacional Mercados Multiplicar.