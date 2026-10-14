Dignidad urbana y desarrollo rural: la obra pública que transforma a Conesa

“La obra pública ha sido utilizada estratégicamente como el motor de esta dignidad urbana y desarrollo rural”.

Así lo plantea el intendente de Conesa Héctor Leinker en el aniversario 157 de su ciudad, que hoy administra en su segundo mandato comunal.

Cordón cuneta en uno de los barrios de Conesa. Proyectos para seguir con estas mejoras en lo inmediato en los sectores que lo requieren.

Entre los logros y últimas obras terminadas por esta gestión destaca la finalización de los nuevos vestuarios del polideportivo municipal y la inauguración de nuestro albergue, la extensión del 93% de cordón cuneta, la construcción de badenes esenciales, la cobertura del 50% del ejido urbano con el servicio de cloacas y el desarrollo de importantes obras de drenajes pluviales.

Asimismo informa que se ejecutó una histórica transformación de la iluminación pública de sodio a tecnología LED, el desarrollo de nuevas obras de mantenimiento en nuestro cementerio local, y la concreción de una obra muy esperada y postergada desde hace muchos años: la inauguración de la planta alta del edificio municipal.

Mejora sustancial en la iluminación urbana, que también aumenta la seguridad ciudadana.

Para fortalecer el cuidado de los vecinos y optimizar las prestaciones del Estado local, se adquirieron herramientas pesadas y de servicios clave como una motoniveladora, camión porta volquete y volquetes, y un camión recolector; incorporando además un camión Hyundai equipado con hidrogrúa diseñado específicamente para potenciar y agilizar el trabajo diario de nuestro equipo de alumbrado público.

“Pensando siempre en el bienestar integral de la comunidad, implementamos una fuerte política de salud mediante el convenio firmado con OSECAC para incorporar médicos cardiólogos que atiendan directamente en nuestra localidad, garantizando el acceso a especialistas esenciales con los que antes no contábamos dentro de la comuna”, comenta el funcionario a “Río Negro”.

En carpeta y de ejecución inmediata, la agenda del gobierno local se enfoca en la inauguración y puesta en marcha del nuevo Relleno Sanitario Municipal, resolviendo una demanda ambiental de más de 50 años al poner fin al basural a cielo abierto.

Paralelamente, avanza el Proyecto Provincial de Electrificación de la Margen Norte, una obra de infraestructura energética que contempla un electroducto de 85 km en 33 kV sobre la Ruta Provincial 53 (tramo Conesa – Guardia Mitre, el cual habilitará el bombeo eléctrico para poner bajo riego 20.000 nuevas hectáreas fértiles.

“Del mismo modo, estamos trabajando en acuerdos estratégicos con gremios e instituciones de entrega de lotes, bajo una modalidad donde el municipio cederá las tierras correspondientes y las instituciones acompañados por nosotros realizarán los pedidos pertinentes para dotar de servicios básicos a dichos loteos, garantizando el acceso ordenado a la tierra y servicios de luz, gas y agua”.

A nivel urbano, se implementará el nuevo Sistema de Monitoreo para acompañar de cerca y cuidar la seguridad de nuestros vecinos, complementado de manera continua con los trabajos diarios de mantenimiento, cuidado de espacios verdes, limpieza y mejoras viales.