Paritarias salariales en Río Negro: la oferta llega con cambios, en dos subas y un bono para fin de año

La Función Pública y la paritaria docente se reunirán este miércoles, desde las 10. Foto: Archivo.

El Gobierno provincial llevará este miércoles a la paritaria una oferta que mantendrá la pauta trimestral, pero liquidará los aumentos en dos etapas: una actualización bimestral con los haberes de octubre, y otra mensual en diciembre. También se acordó avanzar con un bono de fin de año, cuyo monto todavía no está definido.

La negociación salarial de los estatales rionegrinos tendrá un cambio en la forma de liquidación de los aumentos del último trimestre.

El Gobierno mantendrá una pauta de actualización para octubre-diciembre, pero distribuirá esa suba en dos pagos. El primero llegará con los próximos sueldos y contemplará el bimestre octubre-noviembre. El segundo será por un mes y se liquidará en diciembre, con la actualización correspondiente al cierre del año.

El último diseño preveía aplicar toda la mejora trimestral con los haberes de octubre. Sin embargo, esa alternativa se complicó por la falta del dato de inflación de ese mes, necesario para completar el cálculo.

Los cambios se definieron ayer en un contacto telefónico entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Ambos se habían reunido el miércoles pasado en Cipolletti y, según lo previsto, retomaron el diálogo antes de la nueva ronda paritaria.

Weretilneck y Aguiar se juntaron el miércoles en Cipolletti y, este martes, hablaron por telefono para negociar prioridades de la pauta salarial, que este miercoles se formalizará en las paritarias. Foto: Archivo

En la conversación, en la que también participó el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, se fijaron los lineamientos de la propuesta que el Ejecutivo presentará a los sindicatos.

La modalidad -según lo hablado- permitirá la liquidación del aguinaldo con el impacto de los nuevos aumentos salariales.

El entendimiento incluiría, además, un bono de fin de año. El monto todavía no fue definido y quedaría para una negociación posterior, junto con las precisiones de la pauta salarial para 2027.

Una actualización por inflación

El aumento de octubre todavía no tiene un porcentaje confirmado. La Provincia no publicó el resultado de su relevamiento de precios de Viedma correspondiente a septiembre. El dato se conocería este miércoles, mientras que el índice nacional del Indec registró una inflación del 1,9% para ese mes.

El mecanismo provincial toma como referencia un promedio entre el IPC nacional y el índice de precios de Viedma. En agosto, esa fórmula arrojó un 1,92%, a partir de un 1,7% nacional y un 2,14% local.

La actualización que se liquidará en octubre se ubicaría por encima del 4%, con el registro viedmense pendiente, pero que las fuentes consultadas lo ubican arriba del 2%.

La segunda recomposición llegará con los haberes de diciembre y tomará como referencia la inflación de octubre.

El bono y la pauta de 2027

El otro punto charlado en la llamada de la víspera es el pago de un bono de fin de año. Era un pedido de Aguiar, que Weretilneck otorgó, a pesar de la resistencia de Sánchez. Queda otra discusión por resolver: el monto y la fecha de la liquidación.

Esas precisiones y el esquema salarial de 2027 quedarían para noviembre o diciembre. En la última reunión de la Función Pública, el Gobierno ya había anticipado su intención de pasar de las actualizaciones bimestrales a una pauta trimestral para el próximo año.

La propuesta que se presentará este miércoles buscará cerrar el último tramo de 2026 y, al mismo tiempo, establecer las bases para la negociación del período siguiente.

Las formalidades se discutirán en las reuniones convocadas para este miércoles a las 10. ATE y UPCN participarán de la mesa de la Función Pública, mientras que la Unter fue convocada al ámbito de Trabajo para retomar la negociación docente.