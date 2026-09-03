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Cartas

Malvinas y la soberanía

Carta de Lector

Por Carta de lector

Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Usar nuestra bandera para recordar que las Malvinas son argentinas no alcanza. El mundo ya conoce nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las islas. También debemos recordar que, durante el conflicto de 1982, Rusia —entonces la Unión Soviética— expresó su apoyo a la Argentina. Hoy es necesario preguntarnos qué alianzas y qué política exterior pueden defender efectivamente nuestros intereses.

La cuestión de Malvinas no puede reducirse a símbolos o declaraciones. La soberanía también se defiende cuidando nuestros recursos naturales y evitando que intereses extranjeros condicionen las decisiones de nuestro país.


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Juan Carlos Malgesini
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