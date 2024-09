Martha Teresita Miranda y familia: educadores natos

La ciudad capital del Neuquén y el Valle todo en el siglo XX fue receptáculo apropiado para que se asentaran inmigrantes del Viejo Mundo y migrantes de otras provincias, cuyo objetivo fundamental era brindar su trabajo y, de ese modo, aportar al crecimiento de la zona. Así fue como llegaron, entre tanto, “oleadas pedagógicas” de maestros normales nacionales provenientes de las antiguas escuelas creadas por Domingo Faustino Sarmiento, y profesores que se diseminaron por toda la Nor Patagonia. Las primeras escuelas secundarias nacionales -Escuela San Martín, Ex Enet 1 y Ex Enet 2- nacieron en 1943 mediante Decreto Nacional Nº 143.794. Fue llamada Escuela Nacional de Enseñanza Técnica Anexo Comercial y Profesional de Mujeres y dependía de la Escuela Nacional de Artes y Oficios de General Roca.

Allí arribaron numerosos profesores provenientes de otras provincias y del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, quienes, además, dieron clases en la Universidad del Neuquén devenida en Universidad Nacional del Comahue. En la década del ’60 se crearon los Centros Provinciales de Enseñanza media. Hoy recordamos a la profesora de Historia más conocida como Martha Carmona, aquella exigente profesora que marcó rumbo para los amantes de la historia: debíamos realizar las prácticas para recibirnos de profesores en su cátedra. Hoy, dueña de una lúcida memoria, nos relató sus recuerdos que comparto:

“En 1969 vine a Neuquén con mis dos hijas -Andrea y María Martha- en busca de un futuro mejor en este Neuquén que ofrecía más posibilidades. Después de trabajar 10 años en Villaguay (Entre Ríos), me inscribí en un concurso abierto en el colegio Manuel Belgrano de Cipolletti que gané, y tuve cátedras en Río Negro y en Neuquén en la escuela San Martín y en los CPEM 12 y CPEM 2 en la escuela nocturna; tuve la oportunidad de conocer a la historiadora Vicky Chávez, que hizo las prácticas en las aulas donde yo tenía la cátedra de historia; el matrimonio Sosa la evaluaba y yo las presenciaba.”

“Cursé los estudios primarios y secundarios en Villaguay y universitarios en Paraná donde nací, nieta materna de un abuelo italiano oriundo de Cerdeña y marino de profesión. Mi mamá, profesora de piano, se casó con Pedro Miranda nacido en Villaguay, en donde se radicó y allí formó su familia integrada por Mirta, Myriam, Pedrito y yo, como los observamos en la foto.”

“En 1997 me acogí a un retiro voluntario vigente en Río Negro y concentré mis cátedras de historia en Neuquén hasta 1994, año en que me jubilé. Hoy disfruto de mis hijas, de 7 nietos y de 4 bisnietos en este Neuquén que tanto cambió y que lo vi con calles de tierra, con vientos cordilleranos y casas bajas concentradas en un centro urbano separado por las vías del tren., Hoy gozamos de una ciudad que es un polo económico, cultural y edilicio que compite con los grandes centros urbanos de Argentina y de países aledaños”. Clara de pensamiento, nuestra homenajeada de hoy, a quien saludamos en el día del Profesor que se celebrara el 17 próximo pasado. Cabe mencionar también que en la escuela pionera secundaria San Martín se desarrollaba el Departamento de Aplicación, donde las futuras maestras dábamos nuestras prácticas docentes. Allí trabajó la hermana de Martha, la Sra. Mirta M. de Rozados, quien falleció hace unos días, esposa de quien fuera nuestro profesor de historia Héctor Rozados.

Esta pareja había arribado a estas tierras en 1956 para desarrollar una prolífica tarea educadora. Su excelencia como maestra -fue, entre otros desenvolvimientos, formadora de quienes, como yo, fuimos aspirantes al magisterio- y de muchos niños que tuvieron la suerte de haber sido sus alumnos. Conformaron una pareja feliz, muy compañeros. Todo un pueblo da fe de ello.

Hoy, este sencillo homenaje a estos educadores provenientes de una provincia formadora de maestros y profesores que enaltecieron la tarea docente; es una fecha para honrar la labor educadora y expresar nuestra gratitud a quienes ejercieron y ejercen esta profesión. Los evocamos sus alumnos y la ciudad toda que los recibió con los brazos abiertos.

