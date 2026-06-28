Mi Argentina
Roberto Savasta
DNI 14251572
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Mi querido pueblo, mi gran Argentina
tan celesta y blanca como el mismo cielo.
Cuando más usurpan su cuerpo sagrado
Cuando más le roban sin ningún descaro
Más quiero a mi pueblo, aunque me lastima
Mi pobre Argentina, tan celeste y blanca
como el mismo cielo.
Saquean sus cauces, sus minas
Sus manos, su cuerpo, pero nunca el alma
Tan tuya y tan mía.
Flame en lo alto su bella bandera
Es celeste y blanca, como el mismo cielo
Cuanto más la agreden, cuanto más le roban
Mi pobre Argentina, cuanto más te quiero.
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