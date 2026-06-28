ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cartas

Mi Argentina

Carta de Lector

Por Carta de lector

Roberto Savasta
DNI 14251572

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Mi querido pueblo, mi gran Argentina
tan celesta y blanca como el mismo cielo.
Cuando más usurpan su cuerpo sagrado
Cuando más le roban sin ningún descaro
Más quiero a mi pueblo, aunque me lastima
Mi pobre Argentina, tan celeste y blanca
como el mismo cielo.
Saquean sus cauces, sus minas
Sus manos, su cuerpo, pero nunca el alma
Tan tuya y tan mía.
Flame en lo alto su bella bandera
Es celeste y blanca, como el mismo cielo
Cuanto más la agreden, cuanto más le roban
Mi pobre Argentina, cuanto más te quiero.


Temas

poesia

Roberto Savasta
DNI 14251572

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén