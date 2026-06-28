Mi Argentina

Roberto Savasta

DNI 14251572

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Mi querido pueblo, mi gran Argentina

tan celesta y blanca como el mismo cielo.

Cuando más usurpan su cuerpo sagrado

Cuando más le roban sin ningún descaro

Más quiero a mi pueblo, aunque me lastima

Mi pobre Argentina, tan celeste y blanca

como el mismo cielo.

Saquean sus cauces, sus minas

Sus manos, su cuerpo, pero nunca el alma

Tan tuya y tan mía.

Flame en lo alto su bella bandera

Es celeste y blanca, como el mismo cielo

Cuanto más la agreden, cuanto más le roban

Mi pobre Argentina, cuanto más te quiero.