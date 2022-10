Buenos Aires

El diputado Javier Milei se la pasa hablando de la “casta política”, repudiándola. Sin embargo, con su ausencia en la votación en particular de los artículos de la ley de presupuesto, en particular aquél que impone una nueva tasa aeroportuaria que pagará quien compra de pasajes aéreos, permitió que el oficialismo, por un solo voto, ganase esa votación. Entonces nos preguntamos: ¿Milei no será parte de la “casta”.

Fabricia Laura Martínez